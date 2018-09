Egyre kisebb lakásokba kényszerülnek a budapestiek?

November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legjelentősebb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legfontosabb döntéshozókkal, egyedülálló networking lehetőségekkel. Jelentkezzen még ma! ÁTTEKINTÉS

Csak a tavalyi év végén 18 ezer újlakás-projekt szerepelt a Budapesti Lakáspiaci Riport adatbázisában, ami 2018 második negyedévére már közel 21 ezerre nőtt. Az új lakások iránti megerősödött kereslet, a munkaerőhiány és a dráguló építőipari anyagárak hatására az ingatlanárak is jócskán felfelé törtek. Ez egyúttal azt is jelentette, hogy ugyanakkora összegből már jóval kisebb alapterületű lakást lehetett vásárolni az újlakás-piacon. Arra pedig, hogy a jelenlegi körülmények között ne kússzon még feljebb a végső ár, nem igazán van jó megoldás, talán csak az, ha egyszerűen kisebb lakást választ a vásárló. Ettől még a négyzetméterár ugyanúgy magasabb lesz, de jobb megoldás híján így talán megvalósítható, hogy ne lépjük túl a keretösszeget. Korábban már megvizsgáltuk, hogy a használt lakásoknál az átlagos négyzetméterárak változásának eredményeként a Budapestről elköltözők egyre nagyobb ingatlanhoz juthattak hozzá más régiókban, ha eladták a fővárosi lakásukat. Most az új lakóingatlanoknál vizsgáltuk meg, hogy miként változott az átlagos alapterület 2016 és 2017 óta, és vajon a magasabb árak, vagy más okozza azt a tendenciát, hogy kisebb lakásokat építenek a fejlesztők Budapesten.Az adatbázisban szereplő lakóprojektek folyamatosan cserélődnek, 2017 eleje és 2018 közepe között csaknem 16 százalékkal több új lakást rögzítettek a Budapesti Lakáspiaci Riport elemzői. A cserélődés következtében az átlagos alapterület is változott, egész Budapestet nézve ugyan csak egy négyzetméterrel, kerületi bontásban azonban több tíz százalékos eltérések is voltak egy év leforgása alatt.Miközben egy új lakás átlagos ára és a fajlagos árak is növekedtek, a fejlesztés alatt álló ingatlanok alapterülete csökkent. A legnagyobb változás 2017 eleje és az idei év közepe között az V. kerületben volt, míg korábban olyan projektek szerepeltek az adatbázisban, amelyeknél 104 négyzetméter volt az átlag, egy év alatt ez 54 négyzetméterre csökkent. Igaz ugyanakkor, hogy ebben a kerületben viszonylag kevés, pár száz lakásépítés zajlik, így talán reprezentatívabb, ha a főváros olyan részeit vesszük alapul, ahol több ezer új lakást fejlesztenek.

Azokban a kerületekben, ahol legalább 1000 új lakás építése zajlik, már jóval mérsékeltebb volt az alapterületben történő változás. 2017 eleje óta a legtöbb kerületben csupán egy-két százalékkal csökkent az alapterület, a XI. kerület volt a kivétel, ahol viszont 16 százalék ez az érték. Ha a két évvel ezelőtti számokat nézzük, akkor a változás már több helyen is meghaladta a 10 százalékot, például a XI. kerületben mintegy 30 százalékkal kisebb a folyamatban lévő projektekben az átlagos terület, vagyis 87-ről 60 négyzetméterre csökkent valamivel több, mint két év alatt. A második legnagyobb változás a XIII. kerületben volt, itt 16 százalékkal csökkent az átlagos alapterület két év leforgása alatt.Nem valószínű, hogy a lakásvásárlók egyszerűen kisebb lakásokban szeretnének mostantól lakni, és erre reagálva részesítik előnyben a fejlesztők is ezeknek az ingatlanoknak az építését. Sokkal inkább a megnövekedett árak hatására kényszerülnek a vevők arra, hogy kisebb lakóingatlanokat keressenek, a jelenlegi budapesti négyzetméterárakon ugyanis 2-3 négyzetméter is már több millió forintos kiadást jelenthet.