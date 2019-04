Elfogynak a használt lakások? - Mindenki csak venni akar

A kínálat és a kereslet 1-nél kisebb arányszáma önmagában nem feltétlenül jelenti azt, hogy a kínálat abszolút értelemben elkezdett fogyni, a tavaszi hónapokban ugyanis jellemzően nagyobb a kereslet, így akár egy változatlan eladásra kínált lakásállomány mellett is lehetséges, hogy az így kapott index értéke 1-nél kisebb számot fog adni. Azt viszont jól mutatja az index értéke, hogy az adott időszakban éppen a kínált ingatlanok vannak-e túlsúlyban, vagy a kereslet az erősebb.

Hogyan változnak a hozamok az egyes városokban?

Az keresőportálokra felkerült hirdetések alapján márciusban több mint 10 százalékkal kevesebb használt lakás (és ház) került a piacra, mint amennyi elkelt. A kereslet és a kínálat aránya februárban nagyjából kiegyenlített volt, a tavalyi értékek azonban mind több eladni kívánt lakásról tanúskodnak, mint amennyit el tudtak adni a tulajdonosok az adott hónapban."A fővárosban ez a kilencedik egymást követő hónap, amikor csökken a kínálat, ez pedig jelentős áremelkedést vetíthet előre" - mondjaUgyancsak drágulást vetítenek előre a vidéki kínálati indexek is. Márciusban a megyeszékhelyeken és a többi vidéki nagyvárosban is elmaradt a meghirdetett lakásszám az eladottak számától, egy évvel korábban még mindkét szegmensben a kínálat növekedése volt jellemző. "Már februárban is látható volt, hogy a vidéki városokban is keresletivé válhat a piac, az indexek akkor is csak hajszállal mentek 1 fölé" - mondja az Árminimum igazgatója.A lakásárak gyors emelkedésével magyarázható, hogy a hasonló méretű és fekvésű eladó, illetve kiadó lakások eladási árai és bérleti díjainak összevetéséből számított hozam értéke csökken. Ez jellemzően Budapesten több mint 1 százalékponttal is kevesebb lehet a megyeszékhelyeken lakáskiadásból elérhető hozamokhoz képest, de a nagyobb vidéki városokban is valamelyest magasabb ez a szám a fővárosban tapasztalthoz képest. A házakat mindhárom szegmensben valamivel jobb hozammal lehet kiadni (a megyeszékhelyeken például a 7 százalékot is meghaladhatja), de a trend a házak esetében is csökkenő.