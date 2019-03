Elképesztő, mi történik az új lakásokkal - 60 millió alatt labdába se rúghatsz

A Lakás Klub Extra programjára azokat a látogatókat várjuk, akik első kézből, a piac szakértőitől szeretnék megtudni az újlakás-piaccal kapcsolatos aktuális fejleményeket, külön körbejárva az elérhető fizetési konstrukciókat, az engedélyezési folyamatokat, a CSOK várható átalakításával kapcsolatos lehetőségeket, akárcsak azt, hogy a mostani piaci környezetben mik jelentik a legnagyobb kockázatokat és kihívásokat a kivitelezés vagy a lakások értékesítése során. ÁTTEKINTÉS

Durva drágulás volt hónapok alatt

A rendelkezésre álló áradatok alapján a lakások több mint felét (56%-át) átárazták a télen, a korrekciók 89 százalékában áremelés történt, melynek következtében az átlagos emelés 3,33 millió forint (6%) volt pár hónap leforgása alatt. Budapesten a szabad új lakások átlagos ára így 63,5 millió forint.

Elkészült a Budapesti Lakáspiaci Riport legújabb, 2019 elejére vonatkozó elemzése, ami azokra a legalább négylakásos, új társasházak jellemzőire vonatkozik, ahol legalább egy szabad lakást még kínálnak a fejlesztők. Ezek alapján közel 23 500 az új lakások állománya Budapesten, a kínálat viszont két évvel ezelőtti szintre esett vissza, és mindössze másodszor fordult elő az azóta eltelt negyedévekben, hogy 7 ezernél kevesebb a szabad lakások száma a piacon.Az alacsony kínálat a kedvezményes áfa hamarosan lejáró határideje miatt nem meglepő, ugyanakkor az adatbázisból az is kiderül, hogy az utolsó negyedévben csupán 1600 lakást értékesítettek a fejlesztők, ami az elmúlt két és fél évben a legalacsonyabb érték. Az alacsony keresletet leginkább azzal lehet magyarázni, hogy elfogytak azok az általában kisebb alapterületű lakások, amelyeket magáncélra és a befektetési célú lakásvásárlók is leggyakrabban kerestek, a piacon maradt nagyobb, az átlagnál drágább lakásoknak pedig az értékesítése hosszabb időt vesz igénybe. Van olyan fejlesztő azonban, aki a tapasztalatai alapján arról számolt be, hogy a befektetési céllal vásárlók részéről a nagyobb lakások iránti kereslet is megnőtt az utóbbi időben. Egyrészt a nagyobb új lakásokat, akár több lakónak is ki tudják adni, másrészt jelentős értéknövekedésre számítanak a lakások ezen típusánál, főleg ha arányaiban kevesebb lesz ezekből a piacon, mint a kisebb lakásokból.A még szabad budapesti új lakások - amelynek körülbelül 7 ezer a száma - az elmúlt negyedévben nagyobb átlagos alapterületről árulkodnak, ami ugyancsak azt támasztja alá, hogy a piacon maradt még eladó új lakások jellemzően nagyobbak, 2019 elején 66,6 négyzetméter volt ezeknek az átlagos alapterülete, szemben a korábbi negyedév 65,3 négyzetméteres értékével.Ami igazán érdekes, az az egy negyedév, vagyis három hónap alatt bekövetkezett árváltozás. Február 10-én jelentették be az új demográfiai csomagot, amelyről azóta többször újabb részletek láttak napvilágot. Ezekről korábban itt írtunk:A bejelentés az adatgyűjtési időszak közepére esett, így az árak változása ebben a fordulóban még elsősorban az újlakás áfa körüli döntéshozatallal, valamint az értékesítések előrehaladásával hozható összefüggésbe.

Az átárazások következménye, hogy 2019 elején egész Budapesten az átlagos négyzetméterár, a még szabad új lakások esetében 842 ezer forint, míg három hónappal korábban ez az érték még a 800 ezer forintot súrolta. Az egyik legdrágább XII. és I. kerületekben is másfél milliós fajlagos árakkal lehet találkozni. Összehasonlításképp, 2018 őszén, a XII. kerületben 1,4 millió forinthoz közeledett az átlagos négyzetméterár, az I. kerületben ez 1,38 millió forint volt, míg a belvárosban 2018 végén, illetve a legfrissebb adatok alapján is maradt a megközelítőleg 1,9 millió forintos négyzetméterár. A legolcsóbb kerület a XXIII. ahol 460 ezres átlagra számíthatnak a vásárlók.