Ezek a fejlesztők kedvenc városai: itt épül a legtöbb lakás

A 2018-ban kötött adásvételi szerződések közül eddig 145 ezer adat érkezett be, ami az egy évvel korábbi, hasonló feldolgozottság mellett összesített adatoknál 8 százalékkal több. A tavalyi évben az újlakás-piac több mint másfélszeresére bővült, 9537 lakást építettek értékesítési céllal, amelyből az eddig rögzített értékesítések alapján már 7 ezret el is adtak. Az eladott használt lakások száma is nőtt, az év egészére 6,4 százalékos emelkedés becsülhető, és ehhez hasonló mértékben, az egy évvel korábbihoz képest 6,3 százalékkal nőtt a IV. negyedév forgalma is. Mindezek hatására növekedett az újlakás-piac részesedése, megközelítette a teljes piaci forgalom 5 százalékát.

Forrás: KSH

A 2018-ban épített lakások több mint felét, mintegy 54 százalékát értékesítési céllal építették. A saját használatra épített lakások aránya inkább a kisebb településeken volt meghatározó. Piaci értékesítésre Budapesten az új lakások háromnegyede, míg a megyeszékhelyeken hattizede épült. Az újlakás-piac területi koncentráltságát jelzi, hogy az összes, piacra szánt új lakás fele, hat budapesti kerületben és tíz vidéki városban épült fel. Budapesten értékesítési célból a legtöbb lakás a IX., a XI. és a XIII. kerületben épült, a vidéki városok közül pedig Győrben. A Balaton térségében Balatonlelle volt kiemelkedő, az itt épült lakások száma megközelítette a 280-at.

Forrás: KSH