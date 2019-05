Ezért érhet véget a nagy lakásépítési boom - Megszólaltak a szakértők

Balogh László vezető gazdasági szakértő, igazgatósági tag ingatlan.com Pályafutását a Deloitte Zrt. adótanácsadási osztályán kezdte, 2009-ben csatlakozott az ingatlan.com-hoz, ahol kezdetekben gazdasági és pénzügyi területen dolgozott. 2015. januárjától az ingatlan.com Zrt. igazgatósági... Tovább »

Kezdenek beérni az elmúlt években indult lakásépítések és társasházfejlesztések: az év első három hónapjában összesen 3661 új lakóingatlant adtak át, ami 8 százalékos emelkedésnek felel meg éves szinten, az eladásra épített lakások száma pedig 16 százalékkal 2053 darabra emelkedett.szerint a kiugró emelkedésre számítani lehetett, hiszen már a múlt év utolsó negyedében a korábbi időszakhoz képest is kiugró mennyiségű, több mint 7 ezer lakás készült el és az idén folytatódtak az átadások. A szakértő szerint idén 20-25 ezer új lakás is épülhet meg, amivel 2019-ben az elmúlt 8 év rekordja dőlhet meg a lakásátadások szempontjából. A korábbi szabályozás szerint ugyanis a kedvezményes 5 százalékos lakásépítési áfa 2019 végéig volt érvényben, ezért a fejlesztők többsége idei átadást tervezett.Az új lakások kínálata felpörgött az ingatlan.com adatai szerint. A megyei jogú városokban az idei év első négy hónapjában - éves összevetésben - 49 százalékkal több új lakást hirdettek meg eladásra, a vidéki városokban 47 százalékkal nőtt a kínálat, a községekben pedig megduplázódott. Budapesten annyiban más helyzet, hogy az új lakások kínálata mindössze 1 százalékkal nőtt, ami elsősorban azzal magyarázható, hogy sok fejlesztés van folyamatban.A szakértő elmondta, az új lakások ára dinamikusan emelkedik elsősorban a munkaerőhiány okozta költségnövekedés és az építőanyagok drágulása miatt. A budapesti lakásoknál a négyzetméterár már több kerületben elérte vagy meghaladta az 1 millió forintos határt, és a keresletet látva elképzelhető, hogy néhány éven belül nem lehet új lakást kapni egymillió forintos négyzetméterár alatt.A szakértő szerint az még kérdés, hogy 2020-ban és ezt követően pontosan hogyan alakul majd az új lakások piaca. Az állami lakástámogatási rendszer bővítése, amelynek új elemei júliustól lesznek elérhetőek várhatóan újabb élénkülést hoznak, részben a fővároson kívüli családiház-építéseknél.Budapesten 2018-ban a IX. kerületben folytak legintenzívebben az építkezési munkálatok, ahol több mint 650 lakást építettek, de a XI. és a XIII. kerületek is kiemelkednek darabszámban és árban egyaránt a KSH adatai szerint. A Duna House legfrissebb, 2019 I. negyedévére vonatkozó Barométeréből kiderül, hogy jelenleg is ezekben a kerületekben a legaktívabb a piac, árak tekintetében viszont más a helyzet. Az I., II., VI. és a XII. kerületekben meghaladja az egymillió forintot az új lakások átlagos négyzetméterára, azonban ezekben a kerületekben jóval szűkebb kínálattal találkozhatunk. - nyilatkozta Benedikt Károly, a Duna House elemzési vezetője.A kiadott építési engedélyek száma éves szinten Budapesten és a nagyobb városokban esett vissza leginkább, 8-9 százalékkal. Ebben nagy szerepe lehet annak, hogy azon újépítésű lakásokat, amelyek építési engedélyét 2018. november elseje után adták ki, illetve már 2019 december 31-e után értékesítenek, a korábbi 5 százalékos kedvezményes forgalmi adó helyett 27 százalékos áfa terheli.Folytatódhat tehát a visszaesés az új építési engedélyek számában. Ennek egyik jele, hogy az OTP budapesti újlakás-adatbázisa szerint, míg 2018 első négy hónapjában 121 új, kétlakásosnál nagyobb projekt 3400 lakását kezdték újonnan hirdetni, addig idén január és április között valamivel kevesebb beruházás keretében már csak alig 3100 új lakás jelent meg a piacon - mondjaAttól azonban nem kell tartani, hogy a piac látványosan befagyna, hiszen most is rendszeresen jelentenek be új, több száz lakásos projekteket, elsősorban a III., a VIII., a IX., a XI., a XIII. és a XIV. kerületben. Ugyanakkor egyre inkább csak a nagyobb, tőkeerős, tapasztalt beruházók maradnak a piacon, akik mögött általában nagy biztonságot nyújtó banki projektfinanszírozás áll. A piac tisztulása és az építőipari kapacitások kiszámíthatóbb tervezése pedig egyértelműen a vásárlóknak kedvez, nem úgy, mint a várhatóan tovább folytatódó áremelkedés - teszi hozzá ez elemző.Míg a városokban visszaesés tapasztalható, a községekben, a tavalyi első negyedévhez képest 46 százalékos növekedés látható a kiadott építési engedélyekben, ami egyrészt a nagyvárosok erőteljes áremelkedése miatt a kisebb településeken megfigyelhető keresletélénkülés, másrészt a közelmúltban a vidéki lakáspiac élénkítésére tett kormányzati bejelentések hozadéka lehet.Bár a kiadott építési engedélyek száma csökkenést mutat, a lakásépítések "tehetetlensége", azaz az időben elhúzódó építési folyamat miatt a megépült lakások száma az idei első három hónapban országos szinten még 8 - Budapesten 50 - százalékkal nőtt, a megyeszékhelyeken és a községekben viszont csökkenést mutatnak a számok. Valószínűleg jövő évtől országos szinten is várható némi visszaesés, noha annak is megvan az esélye, hogy a vidéki, kisebb települések piaci élénkülése - legalább is részben - ellensúlyozhatja a nagyvárosok és Budapest egyelőre megjósolhatatlan mértékű lakásépítési lassulását.