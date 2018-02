Hagyj fel minden reménnyel, ha Pestre költöznél

Sokat emelkedtek a lakásárak Magyarországon az elmúlt években, az országban azonban nagyon nagy különbségek voltak a drágulás mértékében. A legnagyobb növekedéssel a Budapesten lakást vásárlók, vagy eladók szembesülhettek, míg az elmaradottabb vidékek kisebb településein ennél sokkal kisebb mértékű változásra került sor. Az előbbiekből következik, hogy az árolló folyamatosan nyílt a két terület között. De az adott régió nagyvárosai és kistelepülései között is, vagyis egyre nehezebbé vált a kistelepülésekről a jobb munkalehetőségeket és szolgáltatásokat nyújtó nagyvárosokban költözni.Hogy mennyire nehezedett a helyzet azt jól mutatja, ha azt hasonlítjuk össze, hogy mekkora lakást lehetett megvásárolni egy budapesti 50 négyzetméteres lakás árából a vidéki helyszíneken a válság előtt, a lakáspiac mélypontján, illetve 2017. első három negyedévének árai alapján.

Szinte lehetetlen a fővárosba költözni?

Aki Budapestről költözne vidékre könnyű helyzetben van, egy kis lakásból is akár hatalmas otthont vásárolhat magának az olcsóbb helyszíneken. A KSH adatai szerint legolcsóbbnak számító Észak-Alföld községeiben például akár 466 négyzetméteres "palotát" vásárolhatunk magunknak, de legalább egy családi ház szinte minden régió (megyeszékhelyeken kívüli) városaiban és községeiben kijöhet az eladott lakásunk után kapott összegből. A Budapestről vidékre költözők javuló lehetőségeit jól mutatja, hogy a válság előtt 2008-ban még "csupán" egy 276 négyzetméteres otthon jött volna ki a lakás árából a legolcsóbb régió községeiben, és családi házra is inkább csak a községekben futotta volna belőle. Az árolló folyamatosan nyílik, köszönhetően Budapest hihetetlen elmúlt években lezajlott drágulásának, de a válság is kevésbé sújtotta a fővárost, már 2013-ban is könnyebb volt vidékre költözni Budapestről, mint 2008-ban.De nem csak a főváros és vidék esetében tapasztalható jelentős különbség, hanem az egyes régiókon belül a kisebb települések és megyeszékhelyek viszonylatában is. Az Észak-Alföld megyeszékhelyeinek átlagos 50 négyzetméteres lakásának árából például 245 négyzetméteres otthonhoz lehetett hozzájutni 2017-ben a régió községeiben, míg 2008-ben még csak 184 négyzetméteresre futotta volna. A legkevésbé az Észak-Magyarország régió esetében figyelhető meg az árolló nyílása, ahol 2008-ban egy megyeszékhelyen található 50 négyzetméterest lakást a községekben 129 négyzetméteres ingatlanra lehetett cserélni, míg 2017-ben 138 négyzetméter jöhetett ki a vételárból.

Práter Park

Kicsit megfordítva a kérdést, a számításokból látható, hogy sok esetben rettenetesen nehézzé vált Budapestre költözni a vidéki helyszínekről az elmúlt években. Egy észak-alföldi községben eladott 200 négyzetméteres otthon árából például csak egy 21 négyzetméteres kis lyuk vásárolható a fővárosban az átlagos lakásárak alapján, de a Dél-Dunántúl, az Észak-Magyarország, és a Dél-Alföld községeiben élőknek sem sokkal jobb a helyzetük, az itt található átlagos 200 négyzetméteres ingatlanokból sem jön ki még egy 30 négyzetméteres lakás sem Budapesten.Jellemző továbbá, hogy a városok, községek és Észak-Magyarország valamint a Dél-Dunántúl megyeszékhelyein található nagy házak áraiból csak lakáshoz lehet hozzájutni a fővárosban, a többi régió esetében nagyobb az esély, hogy a nagy családi házat, ha nem is akkora, de legalább egy kisebb házra cserélhetjük le.