Hamarosan indul az egyetemisták rohama az albérletekért

Az Otthon Centrum tapasztalatai alapján az elmúlt években nem történt jelentős átrendeződés a hazai albérleti piacon: továbbra is az V. és a XIII. kerület a legdrágább, ahol egy téglalakás fajlagos havi bérleti díja átlagosan 3500 forint, míg a külső pesti kerületekben az egy négyzetméterre vetített havi bérleti díj átlagosan 1000 forinttal kevesebb, 2500 forint.Ehhez képest a KSH elemzése a drágább kerületekben számol 2500 forinttal négyzetméterenként, ami részben azzal is magyarázható, hogy abban a baráti alapon, kedvezményesen bérelt ingatlanokat is figyelembe veszik. Az igazság tehát valahol a két érték között lehet, de az biztos, hogy a felvételi ponthatárok kihirdetését követően az egyetemekhez közeli és a jó tömegközlekedésű városrészekben magasabb bérleti díjak mellett is könnyen ki lehet adni a lakásokat.

Soóki-Tóth Gábor MRICS elemzési vezető Otthon Centrum Soóki-Tóth Gábor 1993-ban végzett okleveles építészmérnökként a Budapesti Műszaki Egyetemen. 1999-ben a Nottingham Trent Egyetemen M.Sc in Real Estate fokozatot szerzett. A BME Városépítés tanszékén kezdett dolgozni... Tovább »

Bár az egyetem kezdete mindig a bérlakáspiacra irányítja a figyelmet, a KSH felméréséből kiderül, hogy a bérlők többsége nem a diákok, hanem a munkavállalók közül kerül ki, a második leggyakoribb ok pedig a válás, utána következnek csak a diákok, mint bérlők. Az egyetemek közelében azonban más a helyzet, az ottani kiadó lakások iránt ebben az időszakban valóban hirtelen megnő a kereslet."Ami a keresletet illeti, továbbra is az egyszobás lakások a legkeresettebbek és fajlagos ár alapján egyben a legdrágábbak is. Sokat spórolhat viszont az, aki a keresés során a téglalakásokkal szemben előnyben részesíti a panellakásokat, mivel ezen ingatlanok vitathatatlan előnye az akár 500-700 forinttal olcsóbb fajlagos havi bérleti díj." - mondta el