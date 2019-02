Hónapok, vagy évek? - Ennyi időbe telik felépíteni egy családi házat

A KSH 2017-re vonatkozó adatai alapján a családi házak esetében az átlagos kivitelezési idő több mint 720 nap, vagyis mintegy 2 év alatt épül fel hazánkban egy ilyen ingatlan.

Tavalyelőtt mintegy 7000 családi ház épült és ugyan még a 2018-as hivatalos statisztikák nem készültek el a teljes tavalyi évre, 9 hónap alatt már mintegy 4700 magáncélú házépítés történt, ami alapján a korábbinál is erősebb év lehetett a 2018-as. Akinek szerencséje van a szakmunkásokkal, és az esetleges előre nem várt extra költségekre is fel van készülve, hamar birtokba veheti az új otthonát, sokan vannak azonban olyanok, akiknek hosszú évekre félbe kell hagyni az építkezést, általában a forráshiány miatt, vagy a jelenlegi piaci környezetben a szakmunkáshiány következtében. Ezekből az esetekből jön ki egy átlagos kivitelezési idő, ami:A többlakásos társasháznál már akár hónapokkal korábban is végezhetnek az építkezéssel, mint amennyi időt egy családi ház építésével töltenek. Annak ellenére, hogy egy jóval nagyobb épület áll kivitelezés alatt, ezeket általában olyan vállalatok végzik, akik több munkaerőt, gépet tudnak egyszerre alkalmazni, így a kivitelezési idő is lerövidülhet pusztán méretgazdaságossági szempontok miatt. Egy ilyen társasház 3-4 lakás esetén általában 630, egy 5-12 lakásos épület pedig még kevesebb, mintegy 550 nap alatt készült el 2017-ben. Az ennél is több lakásos társasházban már hosszabbodik az időtartam (680 nap), például a lift beszerelése egy magasabb, mint 4 emeletes épületben elnyújthatja a kivitelezést. A lakótelepi épületeknél 3-4 lakás esetén már 7-8 hónap alatt is befejeződhetnek a munkálatok, 5-12 lakás estén ez már 680 nap, az ennél nagyobb épületeknél pedig 1060 napot, vagyis majdnem 3 évet vesznek igénybe a munkálatok. A magas számot vélhetően az okozza, hogy ennél az ingatlantípusnál a 10 emelet sem olyan ritka, ami jelentősen megnöveli a kivitelezési idő átlagát.

Egy kisvárosban több idő kell

A kisebb városokban, illetve községekben jellemzően hosszabb idő alatt készültek el az egyes épületek, a falvakban 790 nap volt az átlag, a kisvárosokban 650, míg a megyei jogú városoknál ez a szám valamelyest meghaladta a 600-at. Budapesten közel 630 nap kellett átlagosan a különböző típusú lakóingatlanok kivitelezéséhez, úgy tűnik tehát, hogy a leghamarabb a nagyvárosokban fejeződhet be egy-egy építkezés, ahol tudnak megfelelő mennyiségű szakmunkást biztosítani ideális esetben, akiknek közben nem akkora a leterheltségük, mint a fővárosban.