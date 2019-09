Így drágultak egy év alatt 20 milliót a lakások a botrányos pesti projektben

Kevesebb mint egy év alatt 20 milliós drágulás ugyanannál a lakásnál

A lakásfejlesztési boom-mal párhuzamosan egyre több horrorsztorit lehetett hallani a pórul járt újlakás-vásárlókról. Voltak akiknek "csak" a csúszásokból adódott probléma, de olyanok is, akiket a fejlesztő döntés elé állított: vagy visszakapják a hónapokkal, évekkel ezelőtt befizetett összeget és lakás nélkül maradnak, vagy a korábban leszerződött összegen felül még fizetnek annyit, amennyi mellett a fejlesztőnek kijön a matek és hajlandó megépíteni a lakást, illetve a régi vásárlónak értékesíteni és nem egy újnak eladni, aki többet fizet.Az első esetben általában ellehetetlenülésre hivatkozva mondja fel a fejlesztő a szerződést, a "majdnem vásárlók" ekkor ugyan idővel visszakapják a befizetett összeget, de kamatmentesen. Így az elmúlt 2-3 éves lakásáremelkedés után szerencséjük van, ha egy valamivel nagyobb mint fele akkora új lakást ki tudnak fizetni ugyanabból az összegből, és amire ismét hónapokat, vagy éveket kell várni, hogy elkészüljön. A másik esetben 20-30 százalékot ráfizetnek az eredeti összegre, bízva abban, hogy ezek után már nem lesz újabb kikötés mielőtt átvehetnék az új lakásukat.Rengeteg történet van, ahol az építési költségek, vagy más nyerészkedés miatt a lakásokat felárazzák a fejlesztők. Az index.hu nemrégiben számolt be egy konkrét IX. kerületi projektről, ahol a vásárlók a két évvel korábban befizetett összeg után csak akkor kaphatták volna meg a lakást, ha 20 százalékkal többet fizetnek érte, elvileg, ellenkező esetben a fejlesztő ellehetetlenülésre hivatkozva szerződést bont. Mindeközben a társasház építése folytatódott tovább, a visszamondott lakások pedig egyre drágábban kerültek meghirdetésre.Nem csoda, hogy a fejlesztő inkább új vásárlókat keresett, a szabad lakásainál ugyanis elképesztő drágulás ment végbe 2018 őszétől mostanáig. Piaci információink szerint a projektben kevesebb mint egy év alatt minimum 10 millióval árazták át a lakásokat, de olyan ingatlan is volt, ahol idén nyárra 21 millió forinttal lett magasabb a vételár, a tavaly őszihez képest.A kisebb alapterületű lakásoknál még látványosabb a négyzetméterárak emelkedése, van olyan eladó lakás ugyanis, ahol már millió feletti a négyzetméterár, miközben tavaly ősszel még 700 ezer alatt volt ez a szám. A projekt több lakásánál is tapasztalt körülbelül 20 milliós emelést a fejlesztő két ütemben vezette be, idén év elején nőttek 10 millióval körülbelül, majd pár hónappal később újabb 10 millióval drágultak meg. Ha a fajlagos árakat nézzük ez mintegy 40 százalékos áremelést jelentett.Sovány vigasz, de így legalább azok a régi vevők, akik elfogadták a cikk szerint elvárt 20 százalékkal magasabb árat, nem ugyanannyiért kaphatják meg a lakásukat, mint egy mostani új vásárló, persze ha feltételezzük, hogy további kiegészítést már nem kérnek a leendő lakóktól.