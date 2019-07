Ilyen lakóparkot még biztosan nem láttál Magyarországon (képek)

Egressy Liget 1143 Budapest, Ilka utca 3/A 38 db lakás

47 - 100 m2 alapterület Átadás:

2019. dec 37.05 - 85.65 M Ft Ajánlatot kérek

CSENGERY PALACE 1077 Budapest, Csengery utca 77 db lakás

39 - 122 m2 alapterület Átadás:

2020 Év vége 52.25 - 210 M Ft Ajánlatot kérek

Közel 600 lakás épül fel Szegeden, az egykori kábelgyár területén, ahol már 2008-ban elkészültek a tervek, de a válság miatt végül nem kezdődött el az építkezés. 2017 őszén azonban kezdetét vehette a merész formákkal dolgozó beruházás. Az űrközpontra hasonlító épületekben változatos méretű lakások mellett irodák, üzletek, éttermek is helyet kapnak majd.A tervezés és a kivitelezés során a környezettudatosságra figyelve a zöldterületi mutató legalább 40 százalékos lesz és a lakások fűtéséhez geotermikus energiát használnak majd. A padlófűtés és a szabályozható klímarendszer kedvezőbb emissziós értékeket és alacsonyabb rezsiköltséget jelent.A beruházás az épületek formáján túl azért is fontos, mert ekkora egybefüggő projektre Szegeden legalább tíz éve nem volt példa. Az építkezésről az alábbi galériában nézegethetünk képeket, a várható átadás pedig 2019 év vége.A lakásokat 2017-ben 400 ezer forint körüli négyzetméteráron hirdette a fejlesztő, ami akkor megfelelt a többi szegedi új lakás árának. Mostanra feltehetően már magasabbak az árak, de ahogy azt a projekt honlapján is hangsúlyozza a beruházó, erre még az 5 százalékos lakásáfa van érvényben és mérettől, valamint a gyerekek számától függően a CSOK is igénybe vehető rá.