Ilyen új lakást kapsz 40 millióért Budapest különböző részein

Nézzük hol és mik vannak 40 millióért!

A folyamatban lévő újlakás-projektek elkészültével egyre szűkül a még megvehető lakások száma Budapesten, vannak azonban még társasházak, ahol nem értékesítettek minden lakást. A megemelkedett áraknak köszönhetően, a jelenlegi fővárosi lakáspiac nem, vagy csak nagyon korlátozott számban teszi lehetővé, hogy egy megbízható projektben 20 millió forint alatt találhassunk új építésű lakást, 30 millió forintért csupán 220 még szabad és árral ellátott ingatlan szerepel a Budapesti Lakáspiaci Riportban, így végül 40 millió forintnál húztuk meg a képzeletbeli határt, amivel kibővült a lista 1110 találatra.A fővárosnak öt olyan kerülete van, ahol ne is nagyon álmodjuk 40 millió alatt új lakásról, az adatbázisba árral bekerült, még szabad lakások ugyanis 42 millió forintról indulnak az I., II., V., VI. és XII. kerületben. Van továbbá négy olyan nem belvárosi kerület (XVI.-XVII. és XXII.-XXIII.), ahol a projektekből is jóval kevesebb van, a szabad, árral ellátott és 40 milliónál alacsonyabb árfekvésű épülő ingatlanokból pedig csupán pár darab. Maradt tehát 14 olyan kerület Budapesten, ahol legalább 10, még szabad lakás közül lehet válogatni, mindezt úgy, hogy ne lépjük túl az elképzelt 40 millió forintos összeghatárt.

A VII. kerület kilóg a sorból

IN Budapest 1077 Budapest, Rottenbiller utca 17-19 142 db lakás

22.6 - 32.25 m2 alapterület Átadás:

2020 Év vége 25.9 - 34.9 M Ft Ajánlatot kérek

Pest és Buda egy árban

Budai Walzer I. ütem 1117 Budapest, Budafoki út 215. 260 db lakás

28 - 91 m2 alapterület Átadás:

2021 Q3 27 - 82.3 M Ft Ajánlatot kérek

Metrodom Madarász38 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 38 291 db lakás

30.3 - 116.7 m2 alapterület Átadás:

2020 Q3 28.6 - 104.8 M Ft Ajánlatot kérek

A főváros legolcsóbbjai

A legdrágább budapesti rész, ahol egyáltalán még lehet kapni 40 millió alatt új lakást az egyértelműen a VII. kerület. A átlagos négyzetméterár 1,18 millió forint, a kínált új lakások alapterülete éppen ezért nem nagyon haladja meg a 45 négyzetmétert, sőt átlagosan csupán 26 négyzetméteresek. A legolcsóbb lakások között már van 25,9 millió forintért néhány, ezért az árért egy szobát és 22-23 négyzetméteres alapterületet kaphatnak a vásárlók. A 40 millióhoz közelítve is inkább csak másfél szobás 40 négyzetméter közeli új lakást lehet itt kapni, ami nem véletlen tekintve, a belvárosi elhelyezkedést, a turizmus és a rövid távú lakáskiadás fellendülését.Néhány budai és pesti kerületben nagyon hasonló áron értékesítik az új projektek ingatlanjait, ami egyben azt is jelenti, hogy az elképzelt összeghatárból hasonló méretű lakást lehet venni, a VIII. IX. XI. és XIII. kerületekben. Az átlagos fajlagos ár 810-870 ezer forint között van, az itt eladó új lakások pedig átlagosan 37 négyzetméteresek. Ezek közé sorolhatjuk a III. kerületet is, itt a többinél még 10 százalékkal drágábban épülnek lakások, az átlagos alapterület is valamivel kisebb, mintegy 34 négyzetméter. Ha például a XI. kerületben szeretnénk egy új projekten vásárolni, a 40 milliós határhoz közelítve másfél szobát és 50 négyzetméteres lakást kaphatunk.A XIII. kerületben néhány négyzetméterrel még nagyobbak a lakások, de itt is inkább a másfél szoba jellemző a magasabb árkategóriánál, míg az olcsóbbak 25 millió forinttól indulnak és 31-32 négyzetméteresek.Az új és még megvehető lakások négyzetméterárában a peremkerületek a legkedvezőbbek, ezeknél 620-750 forint a fajlagos ár, igaz ugyanakkor, hogy egy átlagos lakás alapterülete is jóval nagyobb, így egy-egy kivételtől eltekintve a lakások 27 millió forinttól kezdődnek.

Metrodom Panoráma 1047 Budapest, Attila utca 14 632 db lakás

30 - 147 m2 alapterület Átadás:

2019 H2 21 - 132.5 M Ft Ajánlatot kérek

Az alapterületet elnézve ezeken a helyeken akár már 55 négyzetméteres lakást is lehet 40 millió forint alatt venni, ez egy kedvezőbb elrendezés esetén 3 szoba, vagy gyakoribb esetben két, vagy másfélszobás lakásokat jelent. Ezeknél már sokkal gyakoribb az is, hogy egy 5-15 négyzetméteres terasz is tartozik az ingatlanhoz.