Íme 5 történelmi múltú szálloda, amit a legnagyobb legendák is szívesen látogattak

Hotel de Paris Monte-Carlo, Monaco

Az 1864-ben megépült monacói szállodában nehéz lenne olyan zenei megasztárt találni, aki még nem fordult meg itt, Frank Sinatra, Elton John, Ella Fitzgerald és Nat King Cole csak néhány közülük. A leghíresebb Princess Grace lakosztály, a korábbi színésznő és monacói hercegnőről, Grace Kellyről kapta a nevét. A lakosztály mintegy 910 négyzetméteres két szinten, 180 fokos kilátással rendelkezik a Földközi-tengerre, de a saját medence, és a hercegnő saját alkotásaival berendezett szobák is emelik a színvonalát. A különleges és hatalmas lakosztálynak az ára is kiemelkedő (még ebben a listában is), szezontól függően 30 és 40 ezer dollár közötti összeget kell fizetni itt egy éjszakáért, vagyis mintegy 8,4 és 11,2 millió forintot.

Hôtel de Paris Monte-Carlo, kép forrása: Shutterstock

The Ritz, Párizs

A párizsi Ritz vendégei között megfordult Coco Chanel, Audrey Hepburn és Maria Callas is, sőt Coco Chanel inkább volt hosszú távú lakója a szállodának, mint vendége. Amikor ugyanis kibérelte a később róla elnevezett lakosztályt, a következő napi távozás helyett még 34 évig hosszabbította meg a tartózkodását. A Coco Chanel lakosztály 190 négyzetméteres, három fürdőszobával és egy privát borospincével van felszerelve, illetve a divattervező néhány személyes tárgya is része a dekorációnak. Az ára éjszakánként körülbelül 20 600 dollárba, vagyis 5,8 millió forintba kerül.

The Ritz, Párizs, kép forrása: Shutterstock

The Taj Mahal Palace, Mumbai

Az 1903-ban megépült indiai szálloda híres vörös cserépből készült kupolája alatt, a Dalai Lámától kezdve, egészen Brad Pitt és Angelina Jolie színészekig sokféle híresség szállt meg. Köztük volt George Harrison brit zenész és zeneszerző is, aki az ott tartózkodása alatt szitár órákat vett egy híres indiai zeneszerzőtől, Ravi Shankartól, akiről később az órák helyeként szolgáló mintegy 223 négyzetméteres lakosztályt is elnevezték. Aki itt szeretne egy éjszakát eltölteni, 7000 dollárral, vagyis közel 2 millió forinttal számolhat.

The Taj Mahal Palace, Mumbai, kép forrása: Shutterstock

King David Hotel, Jeruzsálem

Az 1920-as években épült szálloda kedvelt célpontja volt a politikai elitnek, vendégei között volt Winston Churchill, Nelson Mandela és Barack Obama is. A hatodik emeleti 155 négyzetméteres Jeruzsálem elnevezésű lakosztály luxus felszerelései mellett, különleges biztonsági intézkedések is szolgálják az ideérkezők kényelmét. A lakosztály, amelyből kilátás nyílik a Siratófalra és a Sziklamecsetre, éjszakánként 5800 dollárba, átszámolva 1,6 millió forintba kerül.

King David Hotel, Jeruzsálem, kép forrása: Shutterstock

The Drake, Chicago

A Drake hotel kedvelt szálláshelye volt a brit királyi családnak, az elnöki lakosztályban lakott Diána hercegnő az 1996-os chicagói látogatása során. A vendégek ma már Diána hercegnő lakosztályként ismerhetik, akinek a látogatása a dekorációban és a fotókon is visszaköszön. Az éjszakánkénti ár 1200 dollártól, vagyis 340 ezer forinttól indul.

The Drake, Chicago, kép forrása: Shutterstock

