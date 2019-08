Jól gondold meg, ha saját magad építkeznél! - Durván drágultak a telekárak

Sasad Liget 6. ütem 1118 Budapest, Beregszász út 6b 220 db lakás

46 - 186 m2 alapterület Átadás:

2020 Q2 39.9 - 139.4 M Ft Ajánlatot kérek

Budapesten 13 százalékkal drágábbak a telkek a tavalyi kínálathoz képest

A megyei jogú városokban egy év alatt átlagosan 10 százalékkal drágultak a családi vagy ikerház építésére alkalmas telkek, miközben a kínálat tíz százalékkal csökkent 2018 augusztusához viszonyítva az ingatlan.com összegzése szerint. Tatabányán az alacsony bázis miatt 54 százalékos volt a növekedés a kínálati telekárakban, ezzel meghaladva a 9 milliós átlagot, de Szekszárdon és Szombathelyen is 30 százalék felett volt a kínálati árnövekedés. Az agglomerációban a legnagyobb drágulás Érden volt, a tavaly augusztusi kínálat szerint átlagosan 12,5 millió forintért lehetett építési telket vásárolni, mára ez az átlag 17 millióra emelkedett, ami 37 százalékos drágulás.Budapesten egy éve mintegy 49 millió forintot tett ki az 1500 négyzetméternél kisebb telkek kínálati átlagára, mára ez 55 millió forintra nőtt. Természetesen nagy a szórás, a külső pesti kerületekben még most is el lehet csípni kisebb telkeket 20-25 millió forint körüli áron. Ezzel szemben a budai oldalon Budafokon aligha van értelmezhető kínálat 30-40 millió forint alatt, a III. kerület külső részein pedig ennél jóval többet kérnek egy-egy jobb adottságú telekért. A klasszikus budai zöldövezetet alkotó II., XII. és XI. kerületekben a százmilliós kínálati ár sem ritka egy építésre alkalmas telekért.A portál adatai szerint Budapest után Sopronban kell a legtöbbet fizetni az 1500 négyzetméternél kisebb telkekért, átlagosan 20 millió forintot, ezt követik az érdi árak, míg Szegeden 15, Egerben 13,5, Székesfehérváron pedig 12 millió forint a telkek kínálati átlagára. A rendkívüli egyenlőtlenségeket jól mutatja, hogy Salgótarjánban ma is átlagosan mindössze 2 millió forintért kínálják a kisebb építési telkeket, de Zalaegerszegen is alig több mint 4 milliót kell értük fizetni.