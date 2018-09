Jövőre indul az E.ON és a Microsoft legújabb együttműködése

November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legjelentősebb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legfontosabb döntéshozókkal, egyedülálló networking lehetőségekkel. Most early bird áron! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Az új termékkel a házban található valamennyi berendezés - például fűtés, légkondicionáló, napelemes rendszer, akkumulátoros tároló vagy az elektromos jármű töltője - adatai egy platformon egyesíthetőek, az ügyfél számára áttekinthetően, úgynevezett "dashboard"-on (műszerfalon) megjelenítve. Jelenleg az otthonon belüli különféle berendezésekhez és rendszerekhez különböző, egymással alig kompatibilis alkalmazások kapcsolódnak, ezt váltaná fel egy központi vezérlés egyetlen alkalmazás segítségével.A mesterséges intelligencia és a dolgok internete (Internet of Things, IoT) segítségével a vezérlés folyamatosan tanul, és személyes asszisztenssé válik. Így a vezérlőrendszer például előre tudhatja majd, hogy mikor érünk haza, és előre beállítja majd a kívánt hőmérsékletet. A felhasználó az energiafogyasztását úgy is vezérelheti, hogy csak a maga által előállított áramot használja, így önellátóvá válik az energia tekintetében. A különböző okos megoldásokkal, a PropTech és IoT világával a Property Investment Forumon is foglalkoznak majd a szakértők.Az is lehetséges lesz, hogy a rendszer az elektromos jármű vagy a napelemes rendszer akkumulátorában tárolt felesleges áramot az energiapiacon felkínálja, amikor az árak épp magasak. Fordított esetben a berendezés azt is felismeri, amikor kedvezően lehet megújuló forrásból származó áramot vételezni az energiahálózatból, amennyiben a saját napelemes rendszer által termelte áram már nem elegendő.Korábban már beszámoltunk róla, hogy a rezsicsökkentés egy lehetséges módja, hogy a szolgáltatók a nagykereskedelmi spot piac árai alapján határozzák meg óránként, vagy félóránként az áram használati díját, akkor azonban még nem lehetett róla tudni, hogy az E.ON kínálna ilyen megoldást Európában."A digitalizálás, a dolgok internete és a mesterséges intelligencia új lehetőségeket teremtenek, hogy ügyfeleinknek újfajta kényelmet kínálhassunk. A Microsofttal való együttműködésnek köszönhetően az intelligens otthon szegmensében érezhető haladást érünk el" - hangsúlyoztaMivel az energiagazdálkodásért felelős Energy Management Box egység minden otthonban hatalmas mennyiségű információt tárol és kódol, a középpontban az adatbiztonság áll. A készülékeket az összes, internettel kapcsolatban álló eszközt felügyelő Microsoft Azure Sphere megoldás védi.Ma Európában évente 40 ezer okosotthon rendszert értékesítenek, az E.ON rendelkezésére álló tanulmánya szerint a piaci volumen 3 éven belül 200 ezer egységre nőhet, valamint az elektromos mobilitás erőteljes növekedésével még szélesebb körű elterjedés várható.