Kedvezményes lakásáfától a hárommilliós négyzetméterárig (TOP10 sztori - 5.)

Idén is folytatódott a lakásárak országos emelkedése, 2017 első három hónapjában 3,1 százalékos drágulás volt tapasztalható az azt megelőző negyedévhez képest, a második negyedévben viszont enyhén, 2,1 százalékra mérséklődött a növekedés. Az egyre kisebb ütemű áremelkedést jól mutatja, hogy mostanra már Európában sem Magyarország áll az élen a lakások drágulását tekintve, a második negyedévben például Csehországban emelkedtek legjobban (13,3 százalékkal) az árak az egy évvel azelőttihez képest.A lakásárindexek azonban még nem mutatnak csökkenést. Az árak a 2008-as csúcsértékeknél 20-25 százalékkal állnak magasabban, a válság mélypontjához képest pedig közel 50 százalékot emelkedtek, Budapesten ennél is többet. Mindez azt jelenti, hogy mostanra az inflációval korrigálva is elértük a kilenc évvel ezelőtti rekordokat, így reálértéken is kijelenthető, hogy soha nem voltak még ilyen drágák a lakások Magyarországon.

Mi magyarázza a drágulást?

Bár a lakáskiadással elérhető hozamok csökkenésnek indultak, a lakóingatlanok még mindig vonzó alternatívának bizonyulnak más befektetési termékekkel szemben. A budapesti lakásárak ugyanakkor egyre inkább zárkóznak fel a nyugat-európai árszínvonalhoz. A KSH 2017 első két negyedévében 400 ezer forint körüli átlagos négyzetméterárakat mért Budapesten, az OTP Jelzálogbank 2017 első kilenc hónapjára 412 ezer forintos átlagot számolt.

Budapesti irányítószám-körzetek átlagos lakásárai, Forrás: OTP Jelzálogbank

A legdrágább kerület továbbra is az V., ahol a rövid távú lakáskiadás és a tőkeerős külföldi - főként kínai - vásárlók is erősítik a keresletet és ahol az olyan luxuslakásokra is kezd megjelenni a kereslet, amelyek árai egyértelműen a nyugat-európai fővárosok árszintjét idézik.A tavalyi évben az összes adásvétel 4,9 százaléka kapcsolódott külföldi állampolgárokhoz. A legtöbb külföldi vásárló német, román, kínai és szlovák állampolgár volt, ők vásárolták meg az összes külföldi tulajdonba került lakás felét. A kínai, izraeli és a vietnami vásárlók döntően Budapest iránt érdeklődtek, lakásvásárlásaik 85-90 százaléka itt valósult meg. A német, osztrák, holland, belga, svájci, román és szlovák állampolgárok ezzel szemben 80 százalék fölötti arányban a vidéki lakásokat keresték. Mindez a vásárolt lakások értékében is meglátszik. Egy Romániából érkezett vevő átlagosan 10 millió forintért vásárolt, a hollandok 12, a németek átlagosan 17 millió forintot költöttek erre a célra. A befektetési szándékkal megjelenő kínai vevők ezzel szemben a kiemelkedően nagy értékű ingatlanokat keresték, vásárlásaik átlagos értéke elérte a 39 millió forintot. Meghaladta a 30 millió forintot még az orosz és az amerikai állampolgárok vásárlásainak átlagos értéke is.A világ számos belvárosában az Airbnb is szerepet játszott abban, hogy korábban soha nem látott magasságokba emelkedtek a lakásárak, éppen ezért egyre több helyen merül fel a rövid távú lakáskiadás korlátozása. New Yorkban például már tavaly év végén betiltották a 30 napnál rövidebb időre történő lakáskiadást, Budapesten pedig a VIII. kerületben merült fel egy, az Airbnb-t korlátozó intézkedés bevezetése. Ettől függetlenül az Airbnb a magyar fővárosban is szárnyal, a turisztikailag aktív időszakban közel tízezer lakás áll a látogatók rendelkezésére.A lakásárak emelkedése a fejlesztők számára is lehetővé tette a nyereséges építkezést, így a beruházások száma is gyors ütemben emelkedik. A KSH felmérése alapján 2017 első három negyedévében 7981 új lakás épült, 52 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 28 411 volt, 33 százalékkal több a 2016. I-III. negyedévinél.

A magas árak hatásai

Az új lakások áremelkedését az egyre dráguló munkaerő, a speciális szakipari dolgozók hiánya és a szintén nagy ütemben emelkedő építőanyagköltségek is erősítik. Egyre gyakrabban fordul elő, hogy a projektek meghirdetésekor érvényes ár a kivitelezés során emelkedik.Szintén az új lakások árára lesz hatással, hogy a jelenleg ismert tervek szerint 2020-ban az új lakások áfája a most érvényes 5 százalékról 27 százalékra nő, ami számos kockázatot rejt magában. A magasabb ár elbizonytalanítja a vevőket, miközben a fejlesztők sietsége miatt tovább élesedhet a szektort sújtó kapacitáshiány. A piac szereplői éppen ezért egyre fontosabbnak tartják a kedvezményes áfakulcs meghosszabbítását.Hogy a kedvező kamatkörnyezet oka, vagy következménye-e a magas lakásáraknak arról megoszlanak a vélemények. Az viszont biztos, hogy az olcsó hitelek nagyobb értékű lakások megvásárlását teszik lehetővé, mivel azonban a lakásárak emelkedése folyamatos, ezért a nagyobb értékű ingatlan - és az ahhoz szükséges nagyobb hitel - még az alacsony kamatok mellett sem feltétlenül jelenti azt, hogy jobb helyzetben vannak most a lakásvásárlók, mint néhány évvel ezelőtt.A magyar bankoknál a jól teljesítő ingatlanhitelek aránya mostanra a régiós átlag fölé emelkedett, a lakáshitelek aránya pedig folyamatosan növekszik, fejlesztői szinten azonban a bankok Magyarországon még mindig az irodahitelezést kedvelik a lakásépítésekkel szemben.Mivel az áremelkedés az eleve drágább fővárosból indult ki, ezért a budapesti és a vidéki árszínvonal is eltávolodott egymástól, amit jól mutat, hogy Budapest legolcsóbb kerületeiben a legdrágább megyeszékhelyhez - Győrhöz - hasonlóak az árak. Ez a fővárosból vidékre költözőknek kedvez, fordítva viszont megnehezíti a lakásvásárlást. Noha az utóbbi időben a vidéki lakásárak is elkezdtek nagyobb ütemben emelkedni, egyelőre még nem beszélhetünk a fővároshoz képest felzárkózásról.

Az elérhető információknak köszönhetően a vásárlók ma már sokkal tudatosabbak, mint 10-15 évvel ezelőtt, egyre többen ismerik fel az adott épülettel és a piaccal kapcsolatos lehetséges kockázatokat. Bár a vásárlói tudatosság nem feltétlenül a magas áraknak köszönhető, mégis fontos szempont, hogy a magasabb árak miatt az ingatlan még nagyobb részesedéssel van jelen a lakosság vagyonában. A hirdetésekben ennek ellenére még most is vannak irreális áron kínált lakások amelyek esetében különösen indokolt az alku.A vezető ingatlanhálózatok felmérése szerint a vásárlók 2017-ben Észak-Magyarországon és a Dél-Alföldön alkudtak a legtöbbet, ahol átlagosan 5 százalékot tudtak lefaragni az árból. A téglaépítésű lakásokra országszerte 3-5 százalék volt a vevői alku, családi házakra Budapesten és vidéken egyaránt 4-7 százalék volt jellemző. Ugyancsak a magas árszint sajátossága, hogy az utóbbi időben az értékesítési idő is valamelyest emelkedett. Az idei év első felében átlagosan 100 nap alatt keltek el a téglaépítésű lakások, míg a panelek 70-75 nap alatt gazdára találtak. A legtöbbet a családi házat eladóknak kellett várniuk, nekik Budapesten 170-180 napig tartott a megfelelő vevő megtalálása, míg a vidéki családi házak esetében a többség 180-200 nap között volt.A hazai lakáspiac tehát egyre inkább érett szakaszba lép, ahol az árak emelkedése fokozatosan mérséklődik. A befektetői érdeklődés ugyan továbbra is jelen van, mostanra viszont a saját célú vásárlások száma is jelentősen erősödött. Az új építésű lakások számának növekedésével pedig - ha kismértékben is - javulni kezdett a lakásállomány megújulása, ami 2018-ban, a most még építés alatt álló lakásprojektek tömeges átadásával lesz majd igazán látványos.