Kiadnád a lakásod? Erre mindenképpen figyelj!

Hogyan adózunk lakáskiadás esetén?

Rövid távú lakáskiadás: többféle lehetőség

A rövid távú lakáskiadás legnagyobb veszélyei

A befektetési célú lakásvásárlásról való döntés során mindenképpen figyelembe kell venni azt, hogy ez a tevékenység bizonyos adóvonzatokkal is jár. A rövid távra történő bérbeadás, vagyis a szálláshely-szolgáltatás, valamint a hosszú távra történő bérbeadás esetén azonban eltérő módon kell a jövedelemadót megfizetni, és a jövedelemadó meghatározása során is több lehetőség közül választhatnak a tulajdonosok.Tartós ingatlan-bérbeadást viszonylag egyszerűen intézhetnek a tulajdonosok, általában ehhez nincsen szükség az adószám kiváltására, kivételnek csak az számít, ha a bérbeadó adószámhoz kötött gazdasági formát választ. Továbbá magánszemélyként nem kell számlát kiállítani a lakbérről, csak valamilyen átvételi elismervény.Lakáskiadás esetén mindenképpen adózni kell, nem számít, hogy az adott ingatlant rövid vagy hosszú távra adjuk ki, különbség csak ennek módjában van. Hosszú távú lakáskiadás esetén a bevételeinkből a jövedelmet kétféleképpen határozhatjuk meg. Az egyik lehetőség, hogy tételes költségelszámolást alkalmazunk, vagyis a bevételünket csökkentjük az igazolt költségeinkkel ‒ közüzemi díjakkal, felújítási költségekkel ‒, valamint a bevételből szintén levonható az értékcsökkenés. A másik adózási mód esetén a teljes bevételből 10 százalék költséghányadot vonunk le, és az így kiszámított fennmaradó összeg képezi a jövedelmünket. Az adózás módját alaposan érdemes végiggondolni, például ha nem írjuk át a bérlő nevére a közműórákat, akkor ezeknek a bérlő által megfizetett díja is megjelenik a bevételeink között, vagyis a költséghányad szerinti adózási mód esetén rosszul járhatunk.Az előbbiek alapján meghatározott jövedelemből 15 százalékos személyi jövedelemadót kell fizetni. Az idei évtől jelentősen megkönnyítette a lakáskiadók dolgát, hogy eltörlésre került az eho-fizetési kötelezettség. Korábban egészségügyi hozzájárulást kellett fizetni évi 1 millió forintos jövedelem felett, melynek kulcsa 14 százalék volt, ráadásul nemcsak az 1 millió forint feletti jövedelemrészt érintette a teher, hanem a határsáv átlépése után a teljes összegre számították ki, ezért olyan speciális helyzetet idézett elő, amely a jövedelmük eltitkolására sarkallt sokakat.Ez a könnyítés főként a Budapesten lakást kiadóknak jöhet jól, hiszen az elmúlt években megemelkedett lakásbérleti díjak következtében az 1 millió forintos jövedelmi határt nagyon könnyű volt átlépni. Összességében a szabályok változása hozzájárulhat a hosszú távú lakáskiadási piac fehéredéséhez.A legális szerződéskötés egyébként mind a vevők, mind pedig a bérbeadók érdeke is, hiszen ez biztosítja, hogy jogaik megfelelően érvényesüljenek. Ráadásul a feketén történő bérbeadás komoly kockázatot jelent a tulajdonos számára, egy elégedetlen szomszéd könnyen bejelentést tehet az adóhatóságnál a tevékenységéről, és egy ellenőrzés során ‒ ha kiderül a be nem vallott jövedelem ‒ az érintettnek az eltitkolt adón felül adóbírságot és késedelmi pótlékot is fizetnie kell.Amikor valaki rövid távra adja ki a lakását, akkor a tevékenysége már az egyéb szálláshely-szolgáltatás kategóriába tartozik, vagyis adózási szempontból üzletszerű gazdasági tevékenységet végez. Az ingatlantulajdonosok általában adószámos magánszemélyként végzik ezt a tevékenységet, de többféle forma és adózási mód közül választhatnak. Az adószámos magánszemélyként végzett szálláshelykiadáshoz természetesen a tulajdonosnak adószámra van szüksége, illetve tevékenységét a település jegyzőjének is be kell jelentenie, mivel a lakás funkciója megváltozik. Az adózás több módja közül a több lakással rendelkezőknek jellemzően a tételes átalányadózást érdemes választaniuk, ami évente 38 400 forint befizetését teszi szükségessé a lakás lakószobáinak száma szerint. Rövid távú lakáskiadás esetén jelentős könnyítés az idei évtől, hogy a korábbi 1 helyett már 3 lakással is rendelkező tulajdonosok is választhatják ezt a relatíve olcsó megoldást.Az adózási teher mellett a szálláshely-kiadóknak kötelességük idegenforgalmi adót szedni a vendégektől, erről pontos elszámolást és nyilvántartást is vezetniük kell. Szintén fontos felhívni a figyelmet arra, hogy egyes településeken a nem saját használatra fenntartott lakások esetében ingatlanadó is terheli a megvásárolt otthont, ami tovább növeli a költségeket.A rövid távú kiadásnak egyéb kockázatait is érdemes figyelembe venni a kiadás időtartamára vonatkozó döntés előtt. A szálláshely-szolgáltatást nyújtókat általában a legtöbb társasházban nem látják szívesen, egyes házak pedig tenni is próbálnak a jelenség felszámolása ellen. Az ellenállás nem magyar sajátosság, az Airbnb-t több ország nagyvárosában is betiltották vagy korlátozták már. Itthon akadnak olyan házak, melyek a szervezeti és működési szabályzatukban igyekeznek tiltást rögzíteni a rövid távú lakáskiadás ellen. A szálláshely-szolgáltatási céllal vásárolt lakások esetében az egyik legnagyobb kockázat, hogy az adott lakóközösség ellehetetleníti a működést, de szintén komoly veszélyt jelent, ha az adott kerület szabályozása változik kedvezőtlenül.Például a VIII. kerületben tavaly hozott rendelkezés értelmében csak olyan házban lehet szálláshelyként kiadni egy lakást, vagyis megkapni a közjegyzői hozzájárulást, amelynek Szmsz.-ében szerepel, hogy ez engedélyezett. Aki volt már valaha társasházi közgyűlésen, az tudja, hogy az Szmsz. megváltoztatása felér a lehetetlennel, vagyis lényegében a meghozott intézkedés ellehetetleníti az új szolgáltatók megjelenését a piacon. A VI. kerületben inkább anyagi teherrel próbálnak gátat szabni a rövid távú lakáskiadás további terjedésének, aki ugyanis szálláshely-szolgáltatási céllal vásárol lakást, súlyos milliókat fizethet a vételáron felül. Ha valaki szálláshelyként akar ezentúl üzemeltetni egy korábban lakhatási funkciójú lakást, egyszeri 1,2-1,5 millió forintot is fizetnie kell szobánként. A kerület új szabályozása szerint ugyanis meg kell váltani a lakáscélú és a szálláshelycélú használat során előírt parkolóhelyszámok közötti különbséget. Előbbi esetében a lakáshoz 1 parkolóhelynek kell tartoznia, utóbbi esetében azonban szobánként 1-nek.De szintén az előbbi korlátozások sorába tartozhatott volna például a VII. kerületi vendéglátóhelyeket érintő éjjel 12 óra utáni kötelező zárvatartás. Az airbnb-zőket alapvetően kétféleképpen érinthetik a különböző kerületi korlátozások. Egy nyitvatartásra vonatkozó esetében fontos, hogy az miként érinti a turizmust, amennyiben a hatásukra a turizmus nem esik vissza, úgy nem jár negatív következményekkel a befektetők számára, ha azonban visszaesés tapasztalható, a jövedelmi eredményeik romlanak. Amennyiben azonban a szabályok kimondottan a szálláshely-szolgáltatásokat támadják, még súlyosabb lehet a következményük. Például a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége már tavaly olyan javaslattal állt elő, amely alapjaiban is megrengetheti a rövid távú lakáskiadás piacát.