Kik lesznek a kedvezményes hitel és a CSOK legnagyobb nyertesei?

Frissítés: A legújabb információink szerint a házasságkötés önmagában nem elegendő ahhoz, hogy a nők automatikusan megkapják a 10 millió forintos kedvezményes hitelt, ahhoz a házasságon túl egy gyereket legalább vállalni kell.

A lakáspiacot érintő három intézkedés:

Bevezetik a fiatal házasok gyermekvállalási támogatását. Minden 40 év alatti nő az első házassága esetén 10 millió forintos kedvezményes kölcsönben részesülhet. A törlesztést az első gyermek érkezésekor 3 évre felfüggesztik, a második gyermek esetében újabb 3 évre felfüggesztik és a tőketartozás a harmadát elengedik, a harmadik gyermeknél a maradék tőketartozást elengedik.

Bővül a CSOK kedvezményes hitele, a két- és többgyerekes családok használt lakás vásárlására is felhasználhatják. Heteken belül jön a falusi emberekre szabott CSOK.

Már a második gyermek születésekor 1 millió forintot, a harmadik gyermek születésekor 4 millió forintot, minden további gyermeknél 1-1 milliót vállalnak át a családok jelzáloghiteléből.

Ingatlanpiaci hatások

Konkrét példák

Mi lesz a lakásárakkal?

A használt lakásokra kibővített kedvezményes hitel óriási lendületet jelenthet az ingatlanpiacnak, hiszen a tranzakciók jelentős része az egyre bővülő építkezések ellenére is a használtlakás-piacon zajlik. 2018 első három negyedévében például az eladott lakásoknak mindössze 3,4 százaléka volt új építésű a KSH adatai szerint. Ráadásul a használt lakásokhoz az emelkedő árak mellett is kedvezőbb feltételekkel lehet hozzájutni, mint az új építésűekhez. A különbséget jól mutatja, hogy a fővárosban használt lakások esetében panellakásokat még találunk 500 ezer forint alatti négyzetméteráron, míg az új építésű ingatlanok átlagos négyzetméterára 700-800 ezer forint körül mozog. A használt lakások felé bővített kedvezményes hitel lehetősége szociális szempontból tehát sokat segíthet a gyerekes családok azon rétegén, akik eddig nem tudtak, mertek új építésű lakás vásárlásába belefogni - mondta elA Duna House adatai szerint 2019 januárjában vidéken átlagosan 15 millió forintos lakásárral lehetett számolni, míg Budapesten ugyanez 34-35 millió forint körül mozgott. Egy vidéki használt lakás vétele esetén tehát a tegnap bejelentett változás azt jelenti, hogy ha egy kétgyermekes család az 1 430 000 forintos állami támogatás mellett rendelkezik 3 570 000 forint önerővel, akkor a lakás árából fennmaradó 10 millió forint teljes egészét tudja kedvezményes hitellel finanszírozni, amely a piaci kamatozású hitelekhez képest akár 2-2,5 millió forinttal kedvezőbb is lehet.Több évre támaszt adhat a lakáspiaci keresletnek a család- és lakástámogatási rendszer most bejelentett bővítése. Az érintettek köre több százezres, a legfrissebb hivatalos adatok szerint ugyanis tavaly a kétgyermekes és két felnőttből álló családok száma meghaladta a 300 ezret és ehhez jönnek, akik még a jövőben vállalnának gyermeket, gyermekeket. Az, hogy a használt lakások piacán hozhat további élénkülést a támogatási rendszer bővítése azért is valószínűsíthető, mert a 2015 közepén elindított Családi Otthonteremtési Kedvezmény keretében támogatáshoz jutó háztartások közül 10-ből 7 használt lakás vásárlásához vette igénybe az állami támogatást - kommentálta a bejelentéseketBár a most bejelentett csomaggal kapcsolatban még nagyon sok a kérdőjel az biztos, hogy a várható kedvezmények a használt lakások iránti keresletet is élénkíthetik, ami az árakban is meg fog jelenni. Ahogy a 3 évvel ezelőtt bevezetett CSOK hatása is mérhető volt az új lakások áremelkedésében, úgy most a használt lakásoknál is hasonló hatások érvényesülhetnek, a konkrét részletek azonban területenként vagy akár lakástípusonként is erős befolyásoló erővel lesznek.Az alábbiakban hat konkrét példát nézünk meg azzal kapcsolatban, hogy kinek mit jelenthetnek a kibővített kedvezmények. A példák természetesen elméletiek, az egyéni élethelyzetek minden esetben eltérhetnek ettől, de mégis jól mutatják azt, hogy kinek mekkora segítséget jelenthetnek a mostani intézkedések.A példában szereplő család célja, hogy a jelenlegi 65 négyzetméteres, közepes állapotú tégla lakásukból egy jobb állapotú és nagyobb méretű (80-90 négyzetméteres) lakásba költözzenek, ugyanis nyárra várják harmadik gyereküket. Az ő esetükben a legnagyobb előny, hogy eltörölték a 35 millió forintos vételárlimitet, anélkül ugyanis nemcsak a II. kerületben, de szinte a budai oldalon sem találnának megfelelő lakást. Így viszont a jelenlegi lakásuk eladása és a következő nagyobb méretű lakás megvásárlása között nagyjából 15 millió forintnyi különbséget kell csak kifizetniük. Erre egyrészt a harmadik gyerek után kapnak 2,2 millió forint CSOK támogatást, valamint felvesznek 13 millió forintnyi kedvezményes hitelt, amiből a harmadik gyerek miatt 5-öt átvállal az állam. Így összesen mintegy 8 millió forintnyi kedvezményes hitellel sikerülhet a költözés.Mivel a pár női tagja még bőven 40 éves kor alatt van, ezért a házasságot követően felveheti a 10 millió forintos kedvezményes hitelt. Még nincs lakásuk, de szerencsés helyzetben vannak, ugyanis szülői támogatással összesen további 10 millió forintnyi önerőt tudnak felmutatni, és bár még nincs gyerekük, legalább kettőt szeretnének, ezért a CSOK kapcsán is kapnak 1,4 millió forintnyi támogatást. A probléma azonban az, hogy ebből a 21,4 millió forintból nem biztos, hogy kapnak egy legalább 50 négyzetméteres lakást, így két lehetőségük van. Vagy csak egy gyerek után igénylik a 600 ezer forintot, abban az esetben ugyanis 40 négyzetméter az alsó területlimit, vagy további kedvezményes hitelt vesznek fel, hogy sikerüljön az 50 négyzetméteres lakás megvásárlása. Mivel a feleség 10 milliós hitelénél két gyerek esetén a tőketartozás harmadát elengedik, ezért úgy döntenek, hogy a CSOK-hoz kapcsolódóan további 5 millió forintnyi kedvezményes hitelt vesznek fel, amiből a gyerekek száma miatt 1 millió forintnyi hitelt szintén átvállal az állam, így a rendelkezésre álló 25,4 millió forintból már meg tudják vásárolni a kiszemelt jó állapotú, két szobás panellakást.Az ő esetükben a férj egy nemzetközi cégnél dolgozik, és már van egy másfél szobás lakásuk, azonban szeretnének egy második gyereket, így arra a következtetésre jutnak, hogy érdemesebb elhagyniuk a várost és egy közeli faluban letelepedni. Használt lakás vásárlása helyett viszont egy újat építenének fel, ahol négyen is kényelmesen elférnek és mindegyik gyereknek saját szobája lehet. A nagyjából 100 négyzetméteres ház építéséhez felveszik a két gyerek után járó 2,6 millió forintnyi CSOK-ot, a lakásuk eladásából pedig további 14 millió forintra számíthatnak. Egy ilyen családi ház felépítéséhez azonban legalább 32 millió forintra van szükség, így felveszik a maximális 15 millió forintnyi kedvezményes hitelt, amiből már megvalósulhat az eredeti tervük.Az egyetemről kikerülve a pár egyik tagja egy SSC-ben, másikuk a közigazgatásban kapott munkát és jelenleg egy másfélszobás albérletben laknak. Önerővel sajnos nem rendelkeznek, de a jelenlegi információk szerint, ha összeházasodnak, 3 év munkaviszony után a feleségnek igénybe vehető lenne a 10 millió forintnyi kedvezményes hitel, ami már elég lehet a kiszemelt lakás önerejéhez. Ehhez két gyermek vállalása esetén további 10 millió forintnyi kedvezményes hitel és mintegy 1,4 millió forintnyi támogatás kapcsolódik. Mivel azonban 21,4 millió forintból a mostani árszintek mellett sem, a 3 év múlva feltehetően még magasabb lakásárak mellett pedig még kevésbé tudnának lakás vásárolni Budapesten, ezért úgy döntenek, egyelőre lemondanak a lakásvásárlásról.Az együtt élő, de házasságot egyelőre nem kötött pár már első gyermekét tervezi és úgy gondolja, ideje lenne egy felújított házba költözni. Mivel már most biztosak benne, hogy három gyermeket szeretnének, ezért gyorsan összeházasodnak, igénybe veszik a CSOK által használt lakásra kapható 2,2 millió forintnyi támogatást, ráadásul további 5 millió forintnyi kedvezményes hitelt vesznek fel, amiből a három gyerek miatt 5-öt átvállal az állam. Így lényegében 7,2 millió forint áll rendelkezésükre, amiből meg tudják vásárolni azt a felújítandó házat, amit már régebb óta nézegetnek. Ráadásul, mivel első házasságukat kötik, igénybe veszik a feleségnek járó 10 millió forintos kedvezményes szabadfelhasználású hitelt is, amiből az egész házat felújítják.Bár nagyon szeretik egymást, mégsem tartotta fontosnak a házasságot az a veszprémi háromgyerekes pár, akiknek már a legkisebb gyerekük is óvodába jár. A feleség idén májusban lesz 39 éves, így ha jövő év májusáig összeházasodnak az első házasságát kötő feleség még éppen igénybe veheti a 10 millió forintos kedvezményes, szabadfelhasználású hitelt. Úgy vélik, ez egy jó alapot teremthet a gyerekek jövőbeli taníttatásához, ezért úgy döntenek, hogy szűk családi körben nyáron megtartják az esküvőt.A fenti példák is azt mutatják, hogy a kibővített CSOK és kedvezményes hitelek lehetőségével meglehetősen sokan tudnak majd élni, ami az új lakások mintájára a használt lakások iránti keresletbe és árba is beépülhet.

Nem lehet azonban elégszer hangsúlyozni, hogy még rengeteg a kérdés az intézkedések megvalósítása kapcsán, így korai bármit is kijelenteni. Ami biztos, hogy a fizetőképes kereslet bővülése várhatóan a lakásárakban is meg fog jelenni, vidéken a támogatások aránya, Budapesten pedig a lakásárakkal kapcsolatban eddig érvényben lévő 35 millió forintos felső értékhatár eltörlése táplálhatja az áremelkedést. Ennek ellenére úgy véljük, hogy a következő évek drágulási üteme így sem lesz olyan drasztikus, mint amit az elmúlt 4 év során láttunk.