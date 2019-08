Lakások tízezrei várnak átadásra: engedély van, mégsem készülnek el

BudaPart 1117 Budapest, Kopaszi-gát 5 817 db lakás

Vagyis, ha holnaptól egyetlen lakás építésére sem kérnének engedélyt, sem a fejlesztők, sem a magánemberek, akkor is 76 ezer lakóingatlan készülhetne el a következő időszakban.

Elkészült a legfrissebb KSH statisztika, ami az építési engedélyeket és az elkészült lakóingatlanokra vonatkozó számokat összesíti 2019 első felében. Az adatokat nagy várakozás övezte, kérdéses volt ugyanis, hogy a 2020-tól 27 százalékra visszaálló áfa mennyire veti vissza a fejlesztői aktivitást, és mennyivel zuhannak vissza az építési engedélyek.A fejlesztők bizakodása az 5 százalékos áfa megtartásában, illetve a vidéki lakáspiacon a magánemberek építkezési hajlandósága az eddigiek alapján tehát még kitart. Olyannyira, hogy ha holnaptól egy építési engedélyre sem adnának be kérelmet, az eddig elindított építkezések is tízezres nagyságrendet tennének ki. 2016 első negyedévétől kezdve országosan 124,5 ezer volt az egyszerű bejelentés és kiadott építési engedélyek száma 2019 első félévéig, a használatba vett lakóingatlanok száma viszont 48,6 ezer.

Természetesen ezek között vannak félbemaradt építkezések is, amelyek nem feltétlenül a következő időszakban fejeződnek be, sőt az is lehet hogy egyáltalán nem fognak megépülni. A 2016-tól kiadott összes építési engedély körülbelül 34 százaléka összpontosul Budapesten, míg az összes használatba vételi engedély csupán 22 százalékát teszik ki a fővárosban átadott lakóingatlanok. Ez a viszonylag alacsony arány vélhetően abból adódik, hogy sok fejlesztő igyekszik minél hamarabb megszerezni minden szükséges engedélyt, még akkor is, ha nincs konkrét időpont az építkezés kezdetére. Ebből fakadóan a befejezés és a használatba vételi engedély is tolódik, és a statisztikákban sem lesz nyomuk. Ezzel szemben a vidéki városokban, főleg a magánemberek esetében, feltételezhetjük, hogy csak akkor indítják el az ügyintézést, amikor már aktuálissá válik az építkezés.