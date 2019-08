Lakáspiaci trendek, avagy mire van igény 2019-ben?

A családosok a főváros nyugodtabb részein keresgélnek

(X) A XI-XII. kerület határán épülő Sasad Liget például megfelel ezen kritériumoknak. Csendes, de ugyanakkor jó megközelíthetőséggel, zöldövezetben kínálja közvetlen kertkapcsolatos vagy emeleti nagy teraszos lakásait. A lakópark területén található játszótéren pedig minden szülő biztonságban tudhatja csemetéit, hiszen nem kell elhagyni az őrzött lakópark területét egy kis délutáni játékhoz.

Az új lakások keresletének jelentős részét azok a családok alkotják, akik főként a lazább beépítésű, nagyobb zöldterülettel rendelkező, illetve a természethez közeli, nyugodtabb életet kínáló városrészeket keresik. Számukra fontos szempont az elérhető lakások mérete, ami az alapterület mellett a szobaszámot is jelenti. Nagyon keresettek a földszinti, 3-4 szobás kertkapcsolatos lakások, azért, hogy a gyerekeknek és a szülőknek is legyen külön szobájuk, illetve kihasználhassák a közvetlen kertkapcsolat adta biztonságot. Ma már alapelvárás, hogy a lakáshoz tartozzon terasz, vagy erkély. Szempont, hogy az ingatlan környezete biztonságos legyen a gyerekek számára: legyen elérhető közelségben játszótér, óvoda, iskola, illetve a környéknek ne legyen nagy átmenő gépkocsiforgalma.

A befektetési lakásvásárlók

(X) Egyedülálló fejlesztés az V. kerületben a Szervita téren épülő Emerald Residence, ahol nemcsak luxuslakások, hanem boutique hotel is épül, így az ott lakók a szállodai szolgáltatásokat is élvezhetik majd. Ráadás, hogy a legfelső emeletről nemcsak a Bazilikáig lát el a leendő lakó, hanem a Budai-hegységet is megtekintheti. Kiváló befektetési lehetőség, hiszen a fejlesztő változatos konstrukcióban kínál hasznosítási szolgáltatásokat.

Fiatalok, egyetemisták

(X) Az újonnan épülő negyedben a 206 lakásos Westside Residence a Bulcsú utcában nemcsak lakhatás, hanem befektetési szempontból is jó választás lehet, hiszen az első vásárlók a bevezető árak miatt szinte bizonyosan értéknövekedést könyvelhetnek el.

A nagycsaládosok számára ideális lakókörnyezetet biztosít a XIV., vagy a budai oldalon a II., XII., és a III. kerület. Az Otthon Centrum felmérése szerint ezekben a kerületekben a kisebb léptékű ingatlanfejlesztések dominálnak az átlagos 17-46-os lakásszámmal, míg a XI., vagy a XIII. kerületben az átlag beruházásonként 100-150 lakás.Ezekben a családbarát lakónegyedekben - csak a budai oldalt nézve a II., III., XII. és akár a XI. kerületet is idesorolva - a külföldi lakásvásárlók aránya körülbelül az országos átlaggal megegyező. Az eladott lakások medián alapterülete viszont a fővárosinál jellemzően nagyobb, mintegy 60 négyzetméter volt a tavalyi év adásvételei alapján. A nagyobb alapterület arra utal, hogy jellemzőbb a lakhatási célú vásárlás ezeken a részeken.Ritkábban fordul csak elő, hogy egy nagyobb család belvárosi új építésű lakásban találja meg álmai otthonát. Az itt épülő luxusprojektek tipikusan a befektetési célú vásárlók számára izgalmasak. Ők többnyire később, a külföldről rövidebb, hosszabb időre itt tartózkodó üzletembereknek adják ki a több milliós négyzetméteráron megvásárolt lakásokat. Nem annyira fontos a természetközeliség, a hangsúly a reprezentáción, a luxus minőségen és a jól megközelíthető belvárosi elhelyezkedésen van. Éppen ezért számít befektetési célpontnak az V., VI., VII. kerület, ahol a kerületre vetített külföldi vásárlók száma magasabb.Az I. és az V. kerületekben a fejlesztési területek szűkösségének köszönhetően magas az árszint, amely az élénk külföldi vásárlói jelenlétnek köszönhető. Utóbbi 2018-ban 23 százalékot tett ki, miközben az új lakásállomány csupán 0,9 százaléka összpontosult ebben a két kerületben. A lakásállomány megújulása ezeken a helyeken, a kevés szabad terület és a sokszor műemléki védelem alatt álló épületek miatt, inkább a felújításoknak köszönhető. Az egész fővárosban ebben a két kerületben adják el átlagosan a legrégebbi lakóingatlanokat: az MNB adatai szerint az értékesített lakások medián építési éve 1915 volt tavaly.A tömegközlekedés szempontjából jó helyen lévő, munkahelyekhez, szolgáltatásokhoz, kereskedelemhez és a szórakozás helyszíneihez közeli, kisebb vagy átlagos méretű lakások kifejezetten keresettek a fiatal pályakezdők és az egyetemisták körében. A lakás alapterülete az elhelyezkedése után csak másodlagos szempont, hiszen ez a korosztály életmódjából fakadóan sokat van távol otthonától. Az intenzív beépítettség sem feltétlenül probléma számukra, a lényeg, hogy nem teljesen elrugaszkodott áron, közel lakjanak az egyetemhez, a munkahelyhez, vagy egy nagyobb tömegközlekedési csomóponthoz, ahonnan kényelmesen ingázhatnak. Ilyen például a XIII. kerület, ahol a Westend mögött egy új városrész, a Ferdinánd-negyed épül.A pesti oldalon a VIII. IX. és XIII. kerületben összesen közel 15 ezer új lakás épül, ahol a budapesti átlag körül mozognak az új lakások árai, miközben a metrónak és a villamosnak köszönhetően gyorsan elérhető a város bármely része. A dinamikusan fejlődő XIII. kerület abból a szempontból is érdekes, hogy itt koncentrálódik a fővárosi újlakás-fejlesztések 20 százaléka. Ez a 2019 II. negyedévben, az épülő és tervezett lakások tekintetében 27%-os részesedést jelent. Míg Budapesten ezer meglévő lakásra átlagosan 36 új lakás jut, a XIII. kerületben ez a szám 120, ami erőteljes megújulásra utal.

(X) A fejlesztő Biggeorge Property Zrt. eddigi legnagyobb fejlesztése során 1400 lakással, és 10 000 négyzetméter kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó és iroda egységgel teszi komfortosabbá az ezen a területen lakást vásárlók életét.



A közismert Ybl díjas építész, Hajnal Zsolt nevével fémjelzett projekt koncepciójának része az a gyaloghíd, amely a Waterfront City területéről indulva kötné össze a környéket az Óbudai-szigettel (Hajógyári sziget). Így a a zöld környezetet egy karnyújtásnyira, könnyen megközelíthetővé tenné a környékbeliek számára. A gyaloghíd koncepciójának egyeztetését a fejlesztő megkezdte a III. kerületi és a Fővárosi Önkormányzattal, a híd megvalósítása a projekt későbbi ütemében történhet, a Fővárosi Önkormányzattal történő megállapodás függvényében.



A környék rehabilitációjával a Duna-part ezen része is megújul, illetve az újlakás-állomány is jelentősen bővül a budai kerületben. A III. kerület abból a szempontból is érdekes, hogy az itt épülő lakásokat a belvárosban épülőkhöz képest (V. kerület) féláron, a szomszédos II. és XII. kerületben hirdetettekhez képest két-harmad áron lehet megvásárolni.



Ráadásul a Buszesz helyén épülő "smart city" városrész létrehozásával a környék felértékelődése várható, új városközpont alakulhat ki, így akik idejében vásárolnak ingatlant ezen a helyszínen, jelentős felértékelődést könyvelhetnek el a projekt előrehaladtával.



A vásárlók egy csoportjának a leglényegesebb szempont, hogy valamilyen paraméterében különleges legyen a lakás, amiben élnek. Ez lehet az örökpanoráma a városra, vagy egy gigantikus, 100 négyzetmétert meghaladó terasz, esetleg egy penthouse a belvárosban, amely e kettőt ötvözi, vagy ilyen különleges adottság a közvetlenül vízpart mellé épült lakás is. Budapest kifejezetten szerencsés a vízpartokat illetően, hiszen a városképet meghatározza a folyó és vannak olyan partszakaszok, ahol új építésű lakások is elérhetők. Mindegy, hogy egyedülállóként, párban, vagy családdal keresünk itt lakást, esetleg befektetésnek szánjuk a vásárolt ingatlant, a széles kínálatból mindenki megtalálja a megfelelőt.

A XIII. kerületi Foka-öböl környékén például még üres területeket is találhatunk, amelyek alkalmasak vízközeli társasházak felépítésére. Ahol viszont nincs ilyen szabad terület, ott régi gyártelepek rehabilitációjával épülhetnek új lakóházak. Utóbbira példa a korábban említett fejlesztés alatt álló, új városrész kialakítását megcélzó Waterfront City projekt, a III. kerületi egykori BUSZESZ gyár mintegy 5 hektáros területén.Bárhol is vásárolunk lakást, figyeljünk arra, hogy lehetőleg olyan környéken tegyük, ahol értéknövekedéssel számolhatunk. Fontos továbbá, hogy megbízható fejlesztőtől vásároljunk lakást, aki több nagy lakásszámú projekttel bizonyított már és pénztárcánkhoz mérten megfelelő és változatos fizetési konstrukciót kínál.