Magyarország az elsők között: ennyivel nőttek a lakásárak

Éves százalékos lakásár-növekedés az eurózónában és az EU-ban

Az idei év első negyedévében 4,5 százalékos lakásár-növekedésről számolt be az Eurostat az euróövezetben, míg 4,7 százalékos emelkedésről az EU-s országokat nézve. 2017 negyedik negyedévéhez viszonyítva 2018 első három hónapjában azonban csupán 0,6 százalékos növekedést mértek az euróövezetben, 0,7 százalékos emelkedést pedig az EU-ban. Az előző negyedévhez képest a legnagyobb növekedést Lettországban (+7,5%), Magyarországon és Szlovéniában (+4,4%), valamint Portugáliában (+3,7%) figyelhettük meg.

Kép forrása: Eurostat

Az Eurostat legfrissebb adataiból is látszódik, hogy a régió ingatlanpiaca még mindig erős felfutási szakaszban van, amelyből Magyarország is kiveszi részét. Az áremelkedés mértéke hazánkban az előző év ugyanezen időszakához képest, és az előző negyedévéhez képest is magas, így még mindig az élmezőnyhöz tartozunk.

Az egy évvel korábbi árindexhez képest Magyarországon 11,5 százalékos volt az emelkedés, ezzel hazánk szintén a sor elején helyezkedik el. A szomszédos országok közül csak Szlovákiában (11,7%), illetve Szlovéniában (13,4%) volt nagyobb az áremelkedés. Ugyanebben az összehasonlításban csupán négy helyen, Olaszországban (-0,4%), Norvégiában (-1,1%), Svédországban (-0,4%) és Finnországban (-0,1%) csökkentek a lakásárak.- nyilatkoztaelmondta, hogy utoljára két éve, 2016 első negyedévében volt a mostani 4,4 százalékos negyedéves növekedésnél valamivel magasabb, 4,5 százalékos az áremelkedés, azóta jellemzően 1-3 százalék között ingadozott ez a mutató.