Már majdnem az MNB fújja a passzátszelet a hazai ingatlanpiacon

Meghatározó szereplővé nőtte ki magát az MNB a hazai ingatlanpiacon és a legutóbbi lépések a befolyás további növekedését sejtetik. Gyakorlatilag az összes ingatlanos funkció megjelent a jegybank palettáján, amit csak elképzelhetünk és mivel a szabályozásra is hatással van, az üzleti adatoknak a birtokában megkerülhetetlenné válik, egyúttal viszonyítási pont is az egész szektor számára.Tudatosan felépített ingatlan stratégia körvonalazódik, ha megfigyeljük a jegybank elmúlt pár évben tett lépéseit. Az MNB - alapítványain és egyik gazdasági társaságán keresztül - manapság már nem csupán ingatlanos elemző központ, hanem ingatlanbefektető, ingatlan-és vagyonkezelő és ingatlanfejlesztő. Nem régiben az értékbecsléssel összefüggésben is "erősen ajánlott, követendő" iránymutatást tett a bankoknak, hitelintézeteknek és a biztosítóknak, ennek a végrehajtását ellenőrzi is.Természetesen közvetveis, lévén az alapkamat letéteményese, s ezzel megszabja az ingatlanos projekthitelek, továbbá a lakossági hitelezés kereteit és iránymutatást ad az intézményi és magán befektetőknek is. Az általa indított Növekedési Hitelprogram (NHP) kereteit időközben tágította, így a megcélzott kkv-k a kereskedelmi bankok közbeiktatásával már ingatlanvásárláshoz vagy bővítéshez is forráshoz juthatnak, ha saját célra kívánnak ilyen ingatlant vásárolni vagy építeni.Szakmai körökben egyre nyilvánvalóbb, hogy az MNB gyakorlatilag ingatlanos agytröszt lett, ahová becsatornázzák a különféle állami szervezetektől és vállalkozásoktól (pl. KSH, HIPA, Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt.(NIPÜF), az adóhatóságtól valamint az önkormányzatoktól a releváns adathalmazt. Ezzel gyakorlatilag előbb juthatnak érzékeny piaci információhoz is. Egy példa: elképzelhetetlen, hogy a külföldi befektetéseket ösztönző HIPA-tól ne kapnának ingatlanos vonatkozású adatokat, ha egy nagy külföldi termelő cég telephelyet vagy irodát, raktárt keres. Ezek bizonyosan háttér információk, amihez a piaci ingatlanügynökségek csak késve vagy egyáltalán nem jutnak hozzá.Az MNB akét-három éve lett aktív. A Váci úton óriási (7,5 hektáros) fejlesztési területet vásárolt 2016-ban 55,2 millió euróért, ott 140-150 ezer négyzetméternyi irodát, kiskereskedelmi, szolgáltató egységeket terveznek építeni. Az alapítványok vagyonát kezelő Optima Befektetési Zrt. vezetője szerint nagyon dolgoznak azon, hogy több nagy külföldi pénzügyi cég helyezze oda át székhelyét, amelyek a Brexit hatására új európai központot keresnek. Egyelőre nincs hír arról, hogy bármelyik számottevő külföldi pénzügyi vállalat vagy szervezet ilyen lépést fontolgatna. A kormány viszont időközben kiemelt beruházássá nyilvánította a projektet.Csaknem két évvel ezelőtt, 2017 májusában még az év nyarára ígérték a részletes tervek közzé tételét, de eddig erre nem került sor, az Optima honlapján is csak előzetes információk vannak. A napokban a vg.hu-n megjelentek szerint azonban kiderült, hogy egy befektető konzorcium építi majd az átlagnál magasabbra tervezett irodaházakat és más ingatlanokat.A sajtó előtt az MNBis kidomborodott: 2018. december végén már 95,3 milliárd forintra rúgott az alapítványok ingatlanvagyonának értéke. Csak néhány nagyobb tranzakció: a jegybank egyebek között az Eiffel Palace irodaházba ölt 45,3 millió eurót 2014-ben, majd 2017-ben jelentős haszonnal, 53,8 millió euróért túl is adott rajta. Az Optimán keresztül 2017-ben került a tulajdonába a Vörösmarty téren lévő Kesselik-ház, amit jövedelemtermelő ingatlanként tartanak számon. Az Optima tavaly 22,3 millió euróért megvásárolta a krisztinavárosi Posta palotát és 22,1 millió eurót költ a felújítására, az MNB egyik felügyeleti alelnöksége fog oda költözni.Ezzel kapcsolatban megkérdeztük az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) elnökét. Takács Ernő azt mondta: az Optima Befektetési Zrt. fontos szereplőjévé vált a magyar ingatlanpiacnak. Tranzakcióival, befektetéseivel, ingatlan portfóliójával és fejlesztési elképzeléseivel erősíti a hosszú távon elkötelezett, felelős ingatlanpiaci szereplők táborát.Azmind fontosabb pozíciókat foglal el és meglátásaival kiegészítheti a nagy nemzetközi és hazai ügynökségek által végzett ez irányú munkát. Első lépésként 2016-tól megújította elemzési keretrendszerét: életre hívta a Lakásárindex családot, majd elindította a Lakáspiaci Jelentés-re keresztelt, elég részletes kiadványsorozatot, amit kétszer ad ki egy évben.

Ilyen lesz a volt Posta palota, forrás: Optima Befektetési Zrt.

Legfontosabb adatforrások és elemzők az ingatlanpiacon

KSH (havi, negyedéves, éves és sokéves idősorok, tematikus elemzések)

NAV (lezajlott lakástranzakciók)

MNB (Lakásárindex család, Lakáspiaci Jelentés)

GKI (negyedéves index és teljes szektor sentiment)

OTP (OTP Értéktérkép, OTP IP tematikus elemzések)

Takarékbank (lakáspiaci elemzések)

ELTINGA (Budapesti Lakás Riport az új építésű lakáspiacról, negyedévente)

BRF (negyedéves összefoglalók az irodai és ipari ingatlanpiacról)

Otthon Centrum (tematikus összefoglalók, elemzések)

Duna House (Havi Barométer, tematikus elemzések)

ingatlan.com (rendszeres tematikus elemzések a hirdetési piacra építve)

Tudni lehetett, hogy itt nem állnak meg és hamarosan az üzleti célú ingatlanok piacát is rendszeresen górcső alá veszik, az első jelentést hétfőn teszik közzé. Valószínűleg ez az MNB és az RICS 2018 tavaszán közösen elkészített Kereskedelmi Ingatlanpiaci Felmérés nevű összefoglalóhoz hasonló anyag lesz. Az akkori összeállításnak azonban előzménye is van. A kereskedelmi ingatlanok piacának aktuális állapotát még évekkel ezelőtt, a Portfolio, a RICS és az ELTINGA Market Sentiment Survey nevű kiadványán keresztül ismerhette meg először a szakmai közönség.A lakáspiac elemzésébe újabban beépítik a meghatározó piaci szereplőktől közvetlenül származó, elég kritikus helyzetjelentéseket is. Ugyanezt tervezik az üzleti célú ingatlanoknál, ezt már jelezték is, amikor 2019. március közepén életre hívták a Lakás-és Ingatlanpiaci Tanácsadó Testületet (LITT). Ide meghívtak több nagy ingatlanfejlesztőt, nemzetközi ingatlanügynökséget és az építőipar toplistás cégeinek és a szakszövetségnek az első embereit.Az IFK úgy látja, hogy a LITT létrehozása előrelépés a piaci szereplők és a szabályalkotók, gazdasági stratégák közötti párbeszéd javításában. Formalizált működése garancia arra hogy a testület tagjai kinyilváníthassák és megismertethessék véleményüket az illetékesekkel, segítve ezáltal az ágazat sikerességét. "A szakma számára örvendetes, hogy a családok százezreit érintő lakáspiaci folyamatok mellett, az elmúlt 3 évben közel 6 mrd eurós tranzakciós forgalmat bonyolító kereskedelmi ingatlanpiac is a LITT fókuszába került." - fűzte hozzá a jelentős hazai ingatlanfejlesztőket tömörítő IFK szervezet vezetője.