Megéri még lakásba fektetni a pénzünket?

Kiadással még tovább növelhető a hozam

Éppen ezek miatt mondhatjuk azt, hogy az ingatlanvásárlás messze nem minősül kockázatmentes befektetésnek, vagyis a hozamokat ugyan összehasonlíthatjuk a bankbetéteken elérhetővel, de valójában ez téves gyakorlat. Különösen nem szabad a bruttó hozamok alapján befektetési döntést hozni, vagyis nem elég csupán a várható bérleti díjakat beszorozni 12-vel, és a lakás árával történő egyszerű osztás után meghatározni a hozamokat. A lakásvásárlásnak ugyanis számos járulékos költsége van, illetve bérbeadás esetén is számolni kell a költségekkel.

Mennyit hozhat egy kiadási célú lakásvásárlás?

Az elmúlt 4 évben hihetetlen sebességgel emelkedtek a lakásárak hazánkban, ami egyben azt is jelenti, hogy aki ennek az időszaknak az elején rendelkezett lakással, vagy akkor vásárolt, befektetési szempontból kiemelkedően jól járt. A lakóingatlanok árai ugyanis több, mint másfélszeresükre nőttek az elmúlt 4 évben, ami közel 12 százalékos éves drágulásnak felel meg. Ha figyelembe vesszük, hogy ebben az időszakban a banki kamatok történelmi mélypontra süllyedtek - alig pár százalékot lehetett keresni a bankbetéteken évente. - ez kiemelkedően jó hozamnak számít. Ráadásul a hitelek kamatai is alacsonyak voltak, jóval kisebbek, mint az előbbi hozamszint, így egy hitelből finanszírozott lakásvásárlás is komoly hozammal kecsegtethetett, az 5-6 százalékos hitelkamat felett még bőven maradt tartalék az árak drasztikus emelkedéséből.Budapesten még ennél is nagyobb volt az árnövekedés, a belvárosi helyszíneken az árak több mint a duplájukra emelkedtek, de a külső kerületekben is meghaladta a növekedés az országos átlagot. Az előbbiek azt jelentették, hogy az V., VI., és VII. kerületekben a lakások áremelkedéséből fakadó évesített hozam 15-20 százalék körül mozgott, vagyis a lakást még bérbe sem kellett adni ahhoz, hogy hihetetlen hozamokat realizálhassanak a tulajdonosok.A legtöbb befektetési céllal vásárló azonban nemcsak azért vesz ingatlant, hogy az üresen álljon, hanem kiadási célra. Ezen belül is kétféleképpen tervezhet hozamot realizálni az új tulajdonos: vagy rövid távra adja ki a lakását, és egyfajta szálláshelyként üzemelteti azt, vagy hosszú távra keres bérlőt. Mindkét esetnek megvannak a maga kockázatai és előnyei is.Ahhoz, hogy eldönthessük, a rövid vagy hosszú távú lakáskiadásba vágunk-e bele, a vásárlás előtt érdemes végiggondolni, hogy körülbelül mekkora hozamra számítunk az ügyletből, illetve, hogy ezért cserébe mennyi munkát vagyunk hajlandóak beletenni. A rövid távú, szálláshelytípusú szolgáltatással jellemzően magasabb hozamra lehet szert tenni, mint a hosszú távú kiadással, de több áldozattal is jár, inkább másodállásként fogható fel. Nem elég csak havonta beszedni a bérleti díjat és ellenőrizni a befizetett csekkeket. Gondoskodni kell a lakás szálláshelyként való megfelelő kihasználtságáról, a vendégek fogadásáról, a felmerülő problémák megoldásáról, a takarítás megszervezéséről. A jó értékeléshez adott esetben megfelelő programokkal is készülni kell a vendégek számára.A szálláshelytípusú befektetés eredményessége erősen szezonális, a bevételek időben hektikusan alakulnak, nyáron nagyobb az érdeklődés, míg november és február között nehezebb vendégeket találni. A rövid távra történő lakáskiadás hozamai szorosan összefüggnek a turizmus teljesítményével, ráadásul erőteljesebben kitettnek tekinthető a szabályozási környezetnek is ‒ elég a már bevezetett vagy belengetett szigorításokra gondolni. Az előbbiek mellett ráadásul sokkal fontosabb szerep jut az adott ingatlan lokációjának, a lakásnak olyan helyen kell lennie, ahol a turisták szívesen megszállnak.A hosszú táv ezzel szemben előnyösebb lehet azok számára, akik kevesebb időt akarnak szánni a lakásbefektetésükre, valamint kisebb kockázatot szeretnének vállalni. Természetesen a hosszú távú lakáskiadásnak is megvannak a maga kockázatai, például ha nem sikerül megfelelő bérlőt találni, vagy ha csak nehezen tudjuk kitenni a lakásból a nem fizető bérlőt, de súlyos károkat is elszenvedhetünk, ha a gondatlan bérlőink összetörik vagy tönkreteszik a berendezést.A lakás vételárán felül például ki kell fizetnünk az ügyvédi díjat, a vásárláshoz kapcsolódó ingatlanszerzési illetéket, illetve számolni kell az esetleges felújítás és berendezés költségével is. Rövid táv esetén érdemes megnézni a környéken lévő szálláshelyek foglaltságát, és az optimista becslés mellett egy óvatosabb kalkulációt is készíteni a várható bevételre vonatkozóan. Hosszú távú lakáskiadásnál általában 10 havi bérbe adottsággal szoktunk számolni évente. A számított jövedelem meghatározása során pedig figyelembe kell venni a felmerülő költségeket, mint a biztosítási díj, a közös költség felújítási alapba eső része, vagy nem elhanyagolható a lakás amortizációja sem. A jövedelem után pedig adót kell fizetni, amit elkerülni - vagyis a lakást feketén kiadni - egyre kevésbé érdemes, elég ugyanis egy elégedetlen szomszéd, aki bejelentést tesz az adóhatóságnál, és komoly büntetésre számíthatunk. Ráadásul a lakáskiadó tulajdonosok terhei jelentősen mérséklődtek az idei évtől, ami még inkább a fehéredés irányába terelhet sokakat.Mint már korábban említettük, a jelenlegi piaci környezetben a befektetési célú lakásvásárlás fontos eleme a lakások várható áremelkedése, vagyis fontos tényező, hogy a jövőre vonatkozóan mekkora drágulásra számítunk. Az idei év első negyedévében ugyan a vártnál magasabb volt az áremelkedés , de a jövőben egyre inkább az árnövekedés mérséklődésére kell számítanunk. A jelenlegi piaci várakozások szerint Budapesten például 10 százalék körül lehet az idei évre várt drágulás. Mi a kalkulációnkban - hosszabb távon gondolkodva - óvatos becsléssel, 3-5 százalék közötti várható áremelkedéssel számoltunk.Az elmúlt években a lakásárak jelentős emelkedése a pusztán a lakás kiadásával elérhető hozamok szintjét is rontotta, a bérleti díjak növekedtek ugyan, ennek mértéke azonban elmaradt az árak emelkedésének ütemétől. A hosszú távra történő kiadás esetén a 2017-es bérleti díjak és négyzetméterárak alapján magából a bérbeadásból körülbelül 3-3,5 százalékos nettó hozam származhat helyszíntől függően, ahol jellemzően a drágább lokációkhoz tartozik az alacsonyabb hozamszint. Az elérhető nyereség tehát így is magasabb volt, mint a betéti hozamok, mivel azonban - ahogy korábban is írtuk - az ingatlanvásárlás nem tartozik a kockázatmentes befektetési lehetőségek közé, önmagában még nem biztos, hogy elég kecsegtető lenne a befektetők számára. A várható 3-5 százalékos áremelkedéssel azonban a teljes hozam már rögtön 6-8,5 százalékra ugrik, ami jóval meggyőzőbb szám lehet.Rövid távú lakáskiadással még ennél is jelentősebb hozamok érhetők el, bár itt már felhívtuk a figyelmet arra, hogy a tulajdonos részéről is nagyobb gondosságot és több munkát igényel ez a fajta befektetési mód, éppen ezért a hozam egy része valójában a tulajdonos munkajövedelmeként fogható fel. Hozzá kell azonban tenni, hogy az előbbi számok piaci átlagot tükröznek, vagyis az egyedi ingatlanok esetében ettől eltérőek lehetnek a hozameredmények, egy ingatlan befektetési célú vásárlása előtt mindenképpen az adott lakásra vonatkozó kalkulációt kell készíteni.