Mégsem akkora a lakásépítési boom, mint gondolnánk

Összehasonlításképpen, Magyarországon minden ezer lakos után csupán 1,5 új lakást építettek.

Több európai országban is elérkezett az árkorrekció ideje, ami leginkább a jelentős mértékű lakáspiaci bővülésnek köszönhető, ezek közül kiemelkedő az új lakások számát tekintve például a szomszédos Ausztria, ahol az ezer főre jutó elkészült új lakások száma 6,8 volt a tavalyi évben. Szintén 6 feletti ez az érték a finn és a svájci lakáspiacon. Bár a magyar ingatlanpiacon is folyamatosan készülnek el az új lakóprojektek, nem mindegy, hogy mekkora mennyiségről beszélünk, és ez mikorra eredményezheti azt, hogy a túlkínálat hatására az árak is lefelé vegyék az irányt.Ez jól tükrözi, hogy amit mi nagy boomnak éltünk meg tavaly (és most is), az több európai országhoz képest sem számít kimagaslónak. Idén, illetve a következő évben ugyan jóval több lakásátadásra lehet számítani Magyarországon is, ami ha eléri a kétszeresét a 2017-es 14 ezres nagyságrendű számnak (egész Magyarországon átadott új lakások száma a tavalyi évben), akkor az ezer lakosra jutó 1,5 új lakás is a duplájára emelkedhet. Ez ugyanakkor még mindig messze van az északi és nyugati országoknál tapasztalt 6 új lakástól évente (ezer fő után), így csak a kínálatból fakadóan az árcsökkenés vélelmezhetően még várat magára hazánkban (más tényezők ettől még okozhatják a lakásárak csökkenését).

Az elkészült új lakások 1000 főre jutó számának minimuma, maximuma, 2017-es értéke és 20 éves átlaga

Azokban az országokban, ahol a válság évei alatt gyakorlatilag összeomlott a lakáspiac valamivel más a helyzet, mint a stabilan, szinte minden évben ugyanakkora kínálattal előálló észak-európai országok többségében, illetve Ausztriában, Svájcban, vagy Németországban. Például Írországban és Spanyolországban, az összeomlás előtti legerősebb években elképesztő mennyiségű új lakást épült. A boom időszakában Európában átlagosan 4-8 lakás épült egy évben ezer lakosra számítva, ehhez képest az említett spanyol és ír piacokon 15-20 új lakás jutott ezer lakosra. A válság előtti nagyon erős aktivitás, majd összeomlás mostanra pedig kevés épülő új lakást eredményezett ezekben az országokban.

Klikk a képre!

Forrás: National statistical offices, Scope

Mit jelent ez a magyar piacon?

Elkészült új lakások száma 2010 és 2017 között az egyes európai országok fővárosaiban

Mivel az elemzésben szereplő országok jóval előrébb járnak Magyarországnál a lakásépítések számában, jó iránymutatást adhatnak, hogy mennyi idő után okoz az átlagos, vagy annál nagyobb mértékű kínálati bővülés árkorrekciót. A svéd fővárosban 2014 óta folyamatosan növekszik az évente felépített új lakások száma, 2015-ben és 2016-ban 13-15 ezer új lakóingatlant építettek csak Stockholmban.Bár az idei és a jövő évben ez a szám még magasabb lesz, a többi országhoz képest így is jókora lemaradásban vagyunk.A kedvezményes áfa visszaállítása várhatóan nagy pofonként fogja érni a kínálatot, így hazánkban vélhetően nem fog egyhamar elkezdődni, az a kínálatból fakadó árkorrekció, ami az északi és a nyugatabbra fekvő országokban megmutatkozott, vagy jelenleg is zajlik. Ezeknél a külföldi országoknál ugyanis a nagymértékű kínálatbővülés már nemcsak a lakások árát tudta mérsékelni, de a bérleti piacra is átgyűrűzött a hatása és csökkenő bérleti díjakat eredményezett. Ugyanakkor arról sem szabad megfeledkezni - ahogy erről a korábbi cikkünkben is beszámoltunk - hogy ezekben az országokban a gazdasági növekedés és az említett városok népességének a növekedése sem indokolja a tartós visszaesést, így a mostani árcsökkenés inkább csak egy kisebb korrekció lehet, ami legalább átmenetileg megszakította a töretlen növekedést a lakásárakban.

Klikk a képre!

Forrás: National statistical offices, Scope

Gömb Ház - további információért kattints a képre!