Mi lesz 2020 után? - Csak a belvárosban lesznek új lakások?

szerint egyelőre nehéz lenne megmondani, hogy mi lesz 2020 után. Ha a legrosszabbra készülünk, 27%-os lesz az áfa, vagyis két évig nem nagyon lesznek új lakások. A nominálbérek azonban drasztikusan emelkedni kezdtek, a munkaerőhiány pedig egyre nagyobb lesz, így a piac egy átmeneti időszak után ismét elindulhat. A 22 százalékos áfakulcs emelkedésből fakadó árnövekedés miatt kb. 2 évig az értékesítés is nehézkes lesz, kivéve azokban a lokációkban, ahol nincs más választása a vevőknek. Ezek a frekventált területek, ahol használt lakások ára is növekszik, illetve nincs kínálat.A szakember azonban arról is beszélt, hogy egyelőre várnak valami további kormányzati intézkedésre. A CSOK korábban népesség politikai, az áfa pedig gazdasági okokból került bevezetésre. Ha az építőipar marad fókuszban, az EU-s projektek kifutása és a lakás beruházások eltűnése nagy pofon lenne az építőiparnak. Éppen ezért úgy gondolják, hogy kell valami megoldás, ami ráadásul a GDP mellett, az országos energiafelhasználásra is pozitív hatással van. A szakember véleménye szerint ez utóbbi miatt is támogatni kellene az új lakások építését, ami számos más országban meg is jelenik. Összességében a 2020 utána időszaki terveikről azt mondta, hogy óvatosan fognak indítani projektet, de ezek speciális, belvárosi beruházások lesznek.

Lesznek bérlakások a hazai piacon?

szerint 2020. január egytől nem fog 22 százalékkal megugrani az új lakások ára, a fizetendő összeg fokozatosan növekszik, a piac már megkezdte a beárazást. A szakember szintén beszélt arról, hogy ha kevesebb lakás épül sem lesz olcsóbb a munkaerő, a lakásépítések ugyanis csak egy kisebb szeletét jelentik az építőiparnak, vagyis a költségoldalon nem tudnak majd a fejlesztők spórolni. A jövőt illetően nagy kérdés, hogy miként alakul a banki biztos befektetések piaca. Ha hasonló szintek lesznek a kamatok, és a lakásokon még mindig lehet 4-6 százalékot realizálni, akkor marad kereslet a lakások iránt. Szűkebb lehet ugyan tehát a piac, de a kereslet meglesz rá.beszélt arról, hogy jelenleg nagyon keveset lehet tudni a hazai bérlakáspiacról, de tervben van a bérlakáspiac jobb monitorozása. A kevés információ oka, hogy a jelenlegi bérlakáspiac egy része a szürke zónába esik, ami nem csak az adózás elkerülése miatt van így, hanem a szabályozói oldal is okozója. A szakember elmondta, hogy az utóbbi 10 évben 4 százalékkal csökkent a saját lakásban lakók aránya, és a lakásárak növekedésével egyre kevesebbek tudnak majd otthont vásárolni. Véleménye szerint, fontos lenne végiggondolni, hogy mi lenne az optimális tulajdonosi szerkezet hazánkban, a saját lakás ugyanis például csökkenti a mobilitást.szintén egyetértett azzal, hogy nagyon magas a saját lakások aránya hazánkban. A szakember hozzátett, hogy Magyarország nagyon olcsó, ami segít magasan tartani a tulajdonlási arányt. Ráadásul hazánkban hiányoznak a bérlakás-fejlesztések, de ennek a korszaka is eljöhet a jövőben. A hazai bérlakáspiac vásárlói a külföldi intézményi befektetők lehetnek majd.

szerint ugyanakkor, amíg nincsenek intézményi befektetők a hazai piacon, addig a fejlesztések nem indulhatnak el. Amíg nincsen olyan exit lehetőség, mint az irodaházaknál, addig nem lesznek ilyen beruházások. Mint elmondta, közvetve azonban ők is építenek bérházat, a lakásaik esetében nyújtott bérbeadási szolgáltatás segítségével.az előzőekkel egyetértve hozzátette, hogy szabályozatlan környezetben a bérlakások építése nem jellemző, de a jövő akár lehet az ilyen fejlesztéseké, az USA-ban például az intézményi befektetők teljes állományának jelentős részét teszik ki az ilyen ingatlanok. A bérlakás építés gondolatával az elmúlt 1,5-2 évben már foglalkoztak, a BudaPart környezete ezt determinálja is.szerint is a befektetői hiány lehet a gátja a bérlakás-fejlesztéseknek, a bank részéről a legfontosabb, hogy az ilyen projekteknek egyelőre nincsen kialakult piaca, nincsenek nagy szereplők, és így nincsen banki szempontból kiszámítható jövő. Mint hozzátette, nem ez most a fő irány a lakáspiacon.