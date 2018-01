Mit hoz a jövő a lakáspiacon?

Haladunk az egy számjegyű árnövekedés felé

A Portfolio Ingatlan a harmadik negyedévben is elkészítette a Lakáspiaci Hangulatfelmérést, melynek során a szakma leghitelesebb szereplőit kérdeztük meg arról, hogy mire számítanak az árak, a bérleti díjak vagy a kereslet várható alakulásával kapcsolatban. A szakemberek válaszaikban kitértek arra is, hogy a hitelezés, a befektetési célú lakásvásárlás vagy a külföldi vásárlók kapcsán várható-e növekedés, illetve, hogy a lakások értékesítési ideje várhatóan rövidülni vagy hosszabbodni fog-e.A rendszerváltás óta a második ingatlanpiaci hullámot éljük át, aminek egyre inkább a felső szakaszába érünk, de ez még nem jelenti azt, hogy véget fog érni az áremelkedés. A megkérdezettek 60 százaléka Budapesten és a megyeszékhelyeken is további áremelkedésre számít, ennek üteme azonban folyamatosan lassul, a két számjegyűből fokozatosan egy számjegyűvé válik. A kisebb településeken viszont csak mostanában kezd élénkülni a piac, így a Budapesthez való felzárkózás még várat magára.

Lakásfejlesztések: fókuszban a munkaerőhiány

A panelt a legkönnyebb eladni

Kiszámíthatóbb bérleti díjak erősödő hitelezés

A lakásépítésekkel kapcsolatban a legnagyobb kihívást továbbra is a munkaerőhiány és az építőanyagok drágulása jelenti, amik gyakran együtt nehezítik és késleltetik a kivitelezés folyamatát. Ha ma valaki egy beruházás indítását tervezi, és már az építkezés megkezdése előtt tervasztalról értékesíti a lakásokat, könnyen előfordulhat, hogy az elhúzódó kivitelezés és a folyamatosan emelkedő költségek miatt nem tudja nyereségesen befejezni a projektet, így inkább el sem kezdi. Az új lakások ára éppen ezért - a váratlan költségemelkedés elleni biztonsági tartalékok beépítése miatt - nagyobb ütemben nő, mint a használtaké, a kérdés az, hogy ilyen drágulás mellett meddig lesz rá vásárlói oldalról fizetőképes kereslet. Egyelőre úgy néz ki, hogy van, az új lakások ára tehát tovább emelkedhet, fontos azonban megjegyezni, hogy az átlagos értékesítési idő is növekszik, így feltehetően közelítjük azt az árküszöböt, melyet a vásárlók még hajlandók egy új lakásért megfizetni.Az elemzők szerint a társasházi lakásokat a jövőben is könnyebb lesz értékesíteni, mint a családi házakat, amit az is alátámaszt, hogy a leggyorsabban értékesíthető panellakások és a lassabban értékesíthető családi házak között jelenleg is kétszeres a különbség. Míg a jól árazott panelek 3-4 hónap alatt elkelnek, addig a családi házak esetében átlagosan 6-8 hónapot kell várni. A jövőben azonban mind a használt, mind az új lakások - és családi házak - értékesítési idejében enyhe növekedésre kell számítani, ami a magasabb árakkal is összefüggésben állhat.A hosszú távú lakásbérlés díjai várhatóan továbbra is kisebb ütemben emelkednek majd, mint a lakásárak, így a befektetőknek a lakáspiacon is további hozamcsökkenésre kell felkészülniük. A megkérdezett szakértők 70 százaléka szerint a lakásbérlés díjai stagnálni fognak Budapesten, további emelkedésre mindössze 20 százalékuk számít, de van, aki szerint akár bérletidíj-csökkenés is bekövetkezhet.

Amiben viszont egyre nagyobb a növekedés, az a hitellel történő vásárlás. A szakértői vélemények között ebben a kérdésben volt a legnagyobb az egyetértés, mindenki arra számít, hogy növekedni fog a lakáshitelek aránya, a különbség csak annak várható mértékében volt. Míg fél éve még csak a megkérdezettek 9 százaléka számított erős növekedésre, addig három hónapja már 15, most pedig 22 százalék szerint emelkedhet nagymértékben a hitelezés.

A felmérésben az alábbi szakemberek vettek részt:

Balla Ákos - Balla Ingatlan, Balogh László - Ingatlan.com, Horváth Áron - Eltinga, Kricsfalussy Tamás - Metrodom, Mester Nándor - Otthontérkép, Pálfi Péter - MRICS, Rutai Gábor - Duna House, Soóki-Tóth Gábor - Otthon Centrum, Valkó Dávid - OTP Jelzálogbank és a Portfolio Ingatlan csapata

A magyar lakáspiac tehát 2018 első felében is egyre inkább a stabilizálódás irányába halad, a mostani árszintek egyre elfogadottabbak lesznek mind a vásárlók, mind a fejlesztők körében. Noha vannak, akik már most lakáspiaci lufit kiáltanak, a valószínűbb forgatókönyv az, hogy fokozatosan lassul le az áremelkedés, és kiszámíthatóbb, kevésbé változó piac alakul majd ki.