Napelemes tetőcserép a legújabb magyar innováció

Részletekért kattints ide

A Portfolio Építőipar 2019 konferencián átfogóan tekintünk a szektort érintő legfontosabb kérdésekre és célzottan járjuk körbe a hazai építőipar számára égető kérdéseket. A legfontosabb szakmai szereplők, kivitelezők, tervezők, döntéshozók, érdekvédők, szabályozók, finanszírozók, fejlesztők, jogászok vitatják meg, az FM & Office konferenciával párhuzamosan, a szektor jelenét és jövőjét. ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Részletekért kattints ide

A KSH adatai szerint az építőipari termelés volumene 22,3 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, a cég gyártási volumenének növekedése 18,6 százalékkal követte ezt a tendenciát."A családi otthonteremtési kedvezmény és a további kormányzati intézkedések jelentősen hozzájárulnak az építőipar fejlődéséhez, így további bővülésre számítunk, amit a piaci felmérések is alátámasztanak. Elindult a termelés cégcsoportunk negyedik gyárában, az erdélyi Aranyosgyéresen, továbbá rövidesen elkezdődik a 2008-ban átadott kunszentmiklósi gyáregység második gyártóüzemének kivitelezése is" - mondta elAz ipar 4.0 jegyében ma már robotok végzik a korábban emberek által végzett automatikus munkafolyamatokat, ami a munkaerőhiány kezelésében is hatékony megoldást jelent - tette hozzá.A cég a tavalyi évben egy napelemparkot hozott létre a Baranya megyei Bólyban, melynek segítségével napenergiából kívánják biztosítani a cserépgyártó üzemük teljes villamosenergia-ellátását. Ezen túl folytatják a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel közös fejlesztésű innovációjukat, a tetőcserépre integrált napelem továbbfejlesztését."A napelemes tetőcserép különlegességét az adja, hogy a napcellák olyan speciális módon vannak az egyedi tetőcserepek felületére integrálva, hogy azok felhelyezése és megjelenése szinte megegyezik a hagyományos tetőcserepekkel. Mindezt úgy, hogy a tető eredeti védelmi funkciója a teljes tetőfelületen tökéletesen biztosított." - tette hozzá az ügyvezető.