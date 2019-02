Nem lassít a nyaralópiac: ezeket a házakat keresik a magyarok

Soóki-Tóth Gábor MRICS elemzési vezető Otthon Centrum Soóki-Tóth Gábor 1993-ban végzett okleveles építészmérnökként a Budapesti Műszaki Egyetemen. 1999-ben a Nottingham Trent Egyetemen M.Sc in Real Estate fokozatot szerzett. A BME Városépítés tanszékén kezdett dolgozni... Tovább »

Rohamosan nő a kereslet a Balaton-parti ingatlanok iránt, a 2013 és 2017 között eltelt 4 év alatt 1670-ről 2810-ra emelkedett az itt regisztrált lakóingatlan-tranzakciók száma, ami mintegy 68 százalékos növekedésnek felel meg - derül ki az Otthon Centrum közleményéből."Aki igazán jó vételt keres, annak érdemes még a szezon kezdete előtt nyélbe ütni az üzletet" - mondjaNem mindegy azonban hol helyezkedik el a kiválasztott ingatlan, mivel az árat nagyban befolyásolja mind a fővárostól, mind pedig a vízparttól való távolság.A Budapestről gyorsan megközelíthető keleti medencében a tavalyi évben átlagosan 400-500 ezer forintot kértek egy használt vízparti ingatlan négyzetméteréért, míg a távolabb eső nyugati medence településein jellemző 100-300 ezer forint közötti négyzetméterár csupán a vízparti, kilátással rendelkező részeken volt magasabb. Akinek azonban a vízparti lokáció nem volt elsődleges szempont a vásárláskor, az akár 30-50 százalékkal is olcsóbban juthatott ingatlanhoz egy Balaton-parti városban.

Mi a vásárlók kedvence?

A 10 legnépszerűbb üdülőváros

A befektetési szándékkal érkezők elsősorban a Balaton déli partján - a vasút és a part közötti területen található - 20-30 éve épült, jellemzően 4-600 négyzetméteres telken álló nyaralókat keresték 2018-ban. Az elbontott épületek helyén új, modern nyaralók építése kezdődött. Az Otthon Centrum értékesítési tapasztalatai alapján a tavalyi év slágerei között voltak a vízparton vagy annak közelében épült 2-5 szintes és 5-10 vagy akár 50 lakással rendelkező, több épületből álló üdülőparkok is."A Balaton és környéke iránt évről-évről fokozódó kereslet mutatkozik. A vásárlói réteget elsősorban magyar családok alkotják, akik befektetési célra és saját használatra egyaránt keresnek ingatlanokat." - mondjaA növekvő kereslet megmutatkozik az árakban is, 2013 és 2017 között 35-40 százalékkal emelkedtek és már nem ritka a fővárosban lassan megszokott milliós vagy e feletti négyzetméterár sem az új építésű (és vízparti) ingatlanok esetében. A legdrágább Balaton-parti város továbbra is Balatonfüred, ahol 2018 első félévében átlagosan 355 ezer forintos négyzetméteráron lehetett családi házat vásárolni. Ezt követi - kicsit lemaradva - Balatonalmádi, ahol 303 ezer forintos átlagos négyzetméterárat regisztráltak 2018 azonos időszakában.A növekvő keresletet az új lakások piacát is igyekszik kiszolgálni. A legtöbb beruházás Siófokon zajlik, ahol jelenleg 22 projektben közel 1000 lakás építése van folyamatban. Szintén kiemelkedő lakásszám tekintetében Balatonfüred és Balatonlelle. A népszerű üdülővárosokban 250 és 360 lakás építése várható a közeljövőben.A vendégéjszakák számát tekintve az első tízben csupán két Balaton-parti város szerepelt a 2017-es adatok alapján. Siófok és Balatonfüred mellett népszerű desztinációnak bizonyult Hajdúszoboszló, Eger és Miskolc is. Hiába közel ugyanakkora népszerűséggel bírnak a nyaralni vágyók körében, az árak tekintetében mégis nagy különbségek mutatkoznak a lista szereplői között. Míg egy családi ház átlagos négyzetméterára a második legnépszerűbb Hajdúszoboszlón 158 ezer forint, addig a lista 8. helyén álló Hévízen akár 366 ezer forintot is elkérhetnek egy ugyanilyen ingatlan négyzetméteréért.Aki befektetési céllal vásárolna ingatlant, annak kitűnő választás lehet Eger, amely ugyan a negyedik legnépszerűbb desztináció hazánkban, egy családi ház négyzetméteréért csupán 201 ezer forintot kérnek el a városban.