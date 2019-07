Népszerűbb a panel mint a családi ház? - Meglepő számokat látunk

A családi házak áremelkedése a nagyobb városokban elmaradt a többi társasházi kategóriáétól. 2015 óta több mint kétszeresére drágultak a debreceni és a szegedi lakótelepi lakások, de Miskolc, Székesfehérvár és Pécs lakótelepi lakásainak áremelkedése is közel kétszeres volt. Kivételt ebben a tekintetben csak Győr jelent, ahol az eleve magasabb szintről induló árak növekedési üteme mérsékeltebb volt (a családi házakban 36%, a lakótelepeken 49%). Mindezek következtében 2019 I. negyedévében már a legtöbb vidéki nagyvárosban alacsonyabb a családi házak fajlagos ára, mint a lakótelepi lakásoké.

Forrás: KSH

Az okok mögött az állhat, hogy bár sokan szeretnének családi házban élni, egy nagyobb méretű ingatlannak nemcsak a vételára magasabb, de a fenntartási költségei is, így részben anyagi okok miatt dönthetnek sokan a kisebb, olcsóbb, alacsonyabb rezsijű lakótelepi lakások mellett.Egy közepes méretű kétszobás panel például Debrecenben közel 20, Győrben és Székesfehérváron 17-18, Pécsen és Szegeden 13-14, míg Miskolcon nagyjából 10 millió forintba kerül. Ezzel szemben ha egy fajlagosan olcsóbb családi házból veszünk egy 100 négyzetméterest, akkor a legtöbb fenti városban 30 millió forint körül is lehet a vételár, de még az olcsóbb Miskolcon is legalább 17-18 millió forint.A KSH szerint 2015 óta a vidéki városokban is volt, ahol megduplázódtak az árak, de összességében az látszik, hogy Győr korábbi árelőnye eltűnt például Debrecennel vagy Székesfehérvárral szemben - a vizsgálatban nincs benne, de Kecskeméttel szemben is jelentősen csökkenhetett -, vagyis a hagyományos nyugat-keleti árlejtő egyre kevésbé látszik. A megyeszékhelyek közti enyhe kiegyenlítődésével szemben azonban szemben áll a Budapesthez képesti erős leszakadás, aminek kivétel nélkül az összes megyeszékhely kisebb-nagyobb mértékű elszenvedője.