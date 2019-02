Népszerűbbek lehetnek a nagyméretű családi házak a falusi CSOK miatt

Részletekért kattints a képre!

A Lakás Klub Extra programjára azokat a látogatókat várjuk, akik első kézből, a piac szakértőitől szeretnék megtudni az újlakás-piaccal kapcsolatos aktuális fejleményeket, külön körbejárva az elérhető fizetési konstrukciókat, az engedélyezési folyamatokat, a CSOK várható átalakításával kapcsolatos lehetőségeket, akárcsak azt, hogy a mostani piaci környezetben mik jelentik a legnagyobb kockázatokat és kihívásokat a kivitelezés vagy a lakások értékesítése során.

A hirdetési portál az elmúlt hat év árváltozásait vizsgálta a 150 négyzetméternél nagyobb családi házak piacán. Szakértői megállapították, hogy az általában nappali+4-6 szobás ingatlanok átlagos ára a nagyobb és a közepes városokban együtt mozgott.A KSH legfrissebb adatai alapján mintegy 4,45 millió lakóingatlan van ma Magyarországon, ennek valamivel több mint a fele, 2,3 millió a családi ház, ebből néhány százezer lehet 150 négyzetméteresnél nagyobb, amelyek többségét Hajdú, Szabolcs és Heves megyében találjuk, de Somogy, Zala és Veszprém megyében is sok ilyet kínálnak eladásra. Mivel a kisebb lakások iránt nagyobb a kereslet, ezért azok áremelkedési üteme is erősebb volt az elmúlt néhány évben, a falusi CSOK támogatás bevezetése azonban valamelyest növelheti a keresletet a 150 négyzetméteresnél nagyobb ingatlanok iránt is.