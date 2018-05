Nincs semmi, ami megvédjen, ha új lakást veszel!

, előadásában a lakáspiacról érkező információ áradat kezeléséről beszélt, míg ugyanis 2008 előtt nagy információhiány jellemezte az ágazatot, most jelentések, vélemények és hírek tömegei foglalkoznak a lakáspiaccal. A szakember beszélt arról, hogy Magyarországon a lakáspiacon jelentős felívelés látszik, nagy ár- és forgalom-növekedésre került sor az elmúlt években. Ezt támasztják alá a hasonló adatbázisok alapján összeállított indexek is, a köztük lévő árnyalatnyi különbségek mindössze az adatok eltérő tisztítási módjából fakadnak. Egy ilyen mértékű növekedésnél sokakban felmerül, hogy esetleg buborék alakul ki. Az árakat ennek eldöntésére érdemes a jövedelmek alakulásához hasonlítani, vagy a fundamentumokról való eltérést modellezni, a nemzetközi összehasonlítás, és ez alapján levont következtetések problémásak lehetnek. A szakember szintén hozzátette, hogy buborék lokálisan alakulhat ki, a részpiacokra érdemes figyelni, mivel a piaci felívelésben jelentős különbségek vannak.

Elfogynak a vevők a piacról?

Az ingatlanpiacon ciklusok követik egymást, nagy kérdés azonban, hogy hogyan reagál a szabályozás a ciklusra. Például az áfa, csok és az állami beruházások miként befolyásolják majd mindezt. A lakáspiac jövőjével kapcsolatban elmondható, hogy a kereslet még továbbra is erős, az új lakáspiacon annak ellenére továbbra is van áremelkedés, hogy a kínálat is bő. A lakások továbbra is a tervezőasztalról fogynak. Kérdés azonban, hogy vajon ez a meddig tarthat. Például az eladott lakások lokációjában megfigyelhető kisebbfajta változás, illetve bár sok helyen árat emeltek a fejlesztők még 2017-ben is, már voltak olyan fejlesztők, ahol árcsökkentésre kényszerültek.A Lakáskonferencia délutáni panelbeszélgetésének résztvevői a jelenlegi piac jellemzőiről és kilátásairól is véleményt mondtak.arról számolt be, hogy az első negyedében nagyon nagy volt a kereslet a hazai lakáspiacon, gyorsuló értékesítést tapasztaltak. Ez egyaránt igaz volt a használt lakások és az újak esetében is, ezért nem kellett kedvezményekkel odacsábítani a vevőket. Hasonló tapasztalatokról számolt beis, aki elmondta, hogy az elmúlt 2 év legerősebb negyedévét tapasztalták 2018 első negyedévében. A zárások időtartama hosszabb lett, ezt azonban nem a vevők bizonytalansága okozza, hanem egyszerűen már túl van a piac azon a hangulaton, hogy mindenki azonnal lakást akar venni. A vevők minél több információt szeretnének beszerezni a döntés előtt.szerint, sem lassult egyelőre a piac, nem érezhető idegesség. A vevők asztalról vásárolnak, megnézik azonban, hogy kitől, fontosnak tartják, hogy az adott cégnek legyen referenciája, vagy legyen refinanszírozó bankja.a elmondta, hogy a keresők 50 százaléka új vagy újszerű ingatlanokat keres a felületükön, amelyből 30-40 százalék közötti a befektetési célú, vagyis továbbra is erős a befektetői érdeklődés a lakások iránt hazánkban.is hasonló tapasztalatokról számolt be, mint elmondta, az új lakáspiac nagyon ki volt éhezve az új kínálatra. Az erős befektetői jelenlétet mutatja, hogy több tucat lakást vásároltak meg magánszemélyek egy-egy új lakásprojektben, előfordult olyan eset is, hogy egész lépcsőházat vett meg valaki a 9. kerületben. A piacon a külföldi és magyar befektetők egyaránt jelen vannak. Véleménye szerint, vevőcsalogató lehet, ha a fejlesztő felvállalja a bérlés menedzselését.

, az elmúlt időszak rémtörténeteivel kapcsolatban elmondta, hogy tapasztalható egy változás a vevői tudatosságban. Korábban a vevők annyira izgultak, hogy nehogy lemaradjanak a lehetőségről, hogy bármit aláírtak, most azonban egyfajta nyugalom van. Az új lakás vásárlásokkal kapcsolatos kockázatokkal kapcsolatban kifejtette, hogy alapvetően a konstrukció maga hordoz kockázatot, vagyis előre fizetünk valami olyanért, ami még el sem készült. Ha a fejlesztőnek nincs megfelelő bázisa, és tapasztalata és valamilyen ok miatt bedől a projektje, könnyen előfordulhat, hogy nem lesz kitől visszakérni a pénzt. Erre ugyanis a mostani jogszabályi környezetben semmi sem nyújt 100%-os biztonságot. Éppen ezért fontos, hogy olyan fejlesztőt válasszunk, aki a válságban sem ment csődbe, illetve az alatt is épített. A szakember szintén elmondta, hogy bár sokan biztosítéknak tartják a banki finanszírozást, de egyben ez kockázatot is jelent. Bedőlés esetén a bank teszi rá a projektre a jelzálogjogot, a vevői követelések csak később kerülnek kielégítésre, ha marad elég pénz.