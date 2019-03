Ők 24-en az MNB ingatlanos testületének tagjai

A tagok közül sikerült néhányakkal beszélgetnünk a LITT megalakulása óta, és az elhangzottak alapján kivétel nélkül mindenki egybehangzóan üdvözölte az MNB kezdeményezését. Többen már régóta várták ennek a testületnek a létrejöttét, és maguk is igyekeztek előremozdítani a folyamatokat. A testületben egyébként 7 állami képviselő van, amiből 4 MNB-s, 3 szakmai szövetség (IFK, ÉVOSZ, MAISZ), 2 tanácsadó cég (CBRE, C&W), 3 ingatlanközvetítő (OC, DH, OTP IP), 2 alapkezelő (OTP, Erste) és 6 fejlesztő (Cordia, Futureal, Biggeorge, Metrodom, WING, Gránit Pólus), valamint az elnök képviseletében 1 építőipari vállakozás (Market). A piaci oldal képviselői közül a "legerősebb mandátuma" végeredményben Nagygyörgy Tibornak és Futó Gábornak lett, hiszen Nagygyörgy a Biggeorge cégen és az Otthon Centrumon keresztül is bent ül a testületben, míg a Futurealt Tatár Tibor és a Cordiás Földi Tibor képviseli, illetve az OTP-nek is két érdekeltsége kapott mandátumot. Ők a 24-ek.

Az első cikkünkben , ahol csak a hivatalos fotók alapján tippeltük meg kik kapnak szerepet a testületben felsoroltuk Ezer Rezsőt is a Futurealtól, de a hivatalos listán nem találkoztunk a nevével, így vélhetően Tatár Tibort vagy Földi Tibort helyettesíthette az alakuló ülésen.

A stabil és stabilan növekvő hazai ingatlanpiachoz kiszámíthatóságra, tervezhetőségre, a piaci oldal kockázatainak minimalizálására van szükséges, legalábbis ami a hazai szabályozói környezetet érinti mindenképpen. Ahhoz, hogy a gazdaságpolitika, vagyis a szabályozó és a jogalkotó szervek illetve a befektetői, fejlesztői, finanszírozói oldal között ne kérdőjelek, hanem hatékony együttműködés, információ megosztás, a szakmai érvek és ellenérvek meghallgatása megtörténhessen, ahhoz az ilyen fórumok elengedhetetlenek. Ez indult el most az MNB kezdeményezésére.