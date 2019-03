Orbán Viktor a falusi CSOK-ról: egy részletszabály még hiányzik

Üres bölcsők kontinense

A családvédelmi akcióterv

A miniszterelnök megismételte: az Európán kívüli népességnövekedés, a háborúk, az éghajlatváltozás miatt migránsok milliói, később tízmilliói keresnek megoldást az életükre az otthonmaradás helyett. Álláspontja szerint ez a történelmi jellegű kihívás fogja még a következő nemzedékek életét is meghatározni, "egy történelmi folyamat kellős közepén vagyunk", az a kormány pedig, amely erre nem reflektál, bűnt követ el a saját népével szemben. "Ha becsukjuk a szemünket, úgy járunk, mint a nyugatiak", ahol mára már választópolgárokká váltak a migránsok, az európai baloldal pedig kiszolgálja az igényeiket - fogalmazott.A családvédelmi akciótervről Orbán Viktor azt mondta: Európa ma az üres bölcsők kontinense, amit a magyarok nem migrációval akarnak megoldani, hanem magyar gyermekekkel. "Mi nem akarunk kevert, migránsokból és bennszülött magyarokból álló vegyes társadalmat létrehozni" - jelentette ki, hangsúlyozva: a kormánynak azonosítania kell, miért nem vállalják a fiatalok a vágyott gyermekeket, ezeket az akadályokat el kell takarítani az útból, és fel kell kínálni nekik a lehetőséget, Magyarországot pedig családbarát országgá kell tenni. Reményei szerint előbb-utóbb sikerül elérni, hogy Magyarországon sok gyermek legyen, nagycsaládok és "boldog békeidők újra".Az akcióterv négy intézkedése már július 1-jétől hatályos, a bölcsődei férőhelybővítés folyamatos munka, a négygyermekes édesanyák adómentessége és a nagyszülői gyed lehetősége pedig 2020. január 1-jétől lép életbe - ismertette.A programot érő nyugat-európai kritikákra úgy reagált: "az a képzet alakul ki az emberben, mintha mi normálisak lennénk, és nem mindenki volna az". Kifejtette: az életnek az a normális rendje, hogy az embernek van apja, anyja, ők felnevelik, a családban számos dolgot megtanul, majd maga is családot alapít - "ezt próbálom védeni". Megjegyezte: a kicsi, de hangos, provokatív kisebbség véleményét nem szabad normálisnak tekinteni, és "le kell magunkról rázni, mint kutya szokta a vizet".Ehhez meg kell állítani a falusi népesség fogyását, és rendbe kell hozni a falvakat - mondta, a feladatok közé sorolva az utak rendbehozatalát és a közszolgáltatások biztosítását is.