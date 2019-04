Óriási "közösségi lakópark" épül a népszerű pesti kerületben

Megkezdődött a Park West lakásainak értékesítése a WING Zrt. lakóingatlanokra specializálódott ernyőmárkája, a LIVING beruházásaként. A Szabolcs utca 15-25. szám alatt lévő lakóparkban a legnagyobb számban 40-50 négyzetméteres lakásokat terveznek, ezek többsége dél-keleti tájolású, illetve dél-nyugati, nyugati tájolású belső kertes lakás. Minden lakáshoz tartozik terasz, a mélygarázsban biztosított a parkoló és emeleti tárolók is rendelkezésre állnak.A közösségi és smart living megoldásokat kínáló lakópark a korábbi Kassák Residence-hez és a Metropolitan Garden-hez hasonlóan rendelkezik közösségi nappali-társalgóval, könyvtárral, takarítási szolgáltatás is kérhető, illetve 0-24 órás csomagátvétel. Ezen túlmenően az otthoni munkavégzést is támogatja az új lakópark, a Park West közös nappalija nemcsak pihenőként, hanem co-working munkatérként is használható és ennek részeként business corner szolgáltatásokat kínál.A Park West otthonok okos megoldásai közé tartoznak a távoli fűtésvezérlés, az okos dugalj, vagy a távvezérelhető riasztó, illetve a távoli klíma-, redőny- és világításvezérlés. A lakópark környezettudatos működése során hőszivattyús megoldást, vagyis olyan fűtési rendszert kínál, amely a fűtési energiaigény jelentős részét megtakarítja a környezet energiáját felhasználva. Az I. ütem átadása 2021 elejére várható, de mivel már most elkezdődött az értékesítés, a projekt még az 5%-os áfakörben épül, így 2019 végéig még ez az áfaszint vonatkozik a befizetett összegre.

Park West lakópark, forrás: WING