Őrületes árak a Balatonnál - Sokat kaszálnak a háztulajdonosok a fesztivállal

Aki 3 hete foglalt sokat megspórolt

június 15-ét, ami 3 héttel van a fesztivál előtt;

június 29-ét, ami egy héttel van a Sound előtt;

július 6-át, ami már a fesztivál szombati napja;

illetve még július 13-át, vagyis egy héttel utána;

és július 27-ét, ami 3 héttel a Sound után igazi főszezonnak számít a Balatonon.

Egy jó elhelyezkedésű balatoni nyaralót egyébként sem nehéz ügy a nyári szezonban kiadni, hát még akkor, ha éppen egy naponta több tízezer embert odavonzó fesztivál helyszínéhez közel helyezkedik el. Lássuk, hogy mennyivel kell többet fizetnie annak, aki az utolsó pillanatra hagyta a szálláskeresést Zamárdiban és a környékén.Három héttel korábban megnéztük, hogy milyen árakon lehet Zamárdiban foglalni szálláshelyet az Airbnb oldalán keresztül. Öt különböző időpontot vettünk szemügyre:

Ma is, vagyis a fesztivál második napján is rákerestünk, hogy lehet-e még az utolsó pillanatban, szombat éjjelre foglalni Airbnb lakást, de ahogy az várható volt, nem sok lehetőséget találtunk. Zamárdiban ezen a portálon a hétvégére egyáltalán nincs szállás, a legközelebbi lehetőség Siófok, ahol a legalacsonyabb ár, 46 ezer forint volt egy éjszakára, a többi szabad apartman árai alapján pedig az átlag 77 ezer forint, per éj. Vélhetően a főszezonnak köszönhetően, egy héttel a fesztivál után is csupán egy szálláshely volt szabad Zamárdiban, 46 ezer forintért egy éjszakára, Siófokon ugyanezen a hétvégén több lehetőség is van, 55 ezres átlagárral. Végül 3 héttel a fesztivál után is csupán egy szabad apartmant találtunk 116 ezer forintért éjszakánként Zamárdiban, így itt is a siófoki árakhoz viszonyítottunk, ahol több szabad nyaraló is volt még az adott időpontban, 46 ezres átlagáron éjszakánként.

Az utolsó pillanatosoknak is van még egy-két lehetőség

Megéri befektetni Zamárdiban egy nyaralóba?

Jól látható tehát, hogy aki már június 15-én lefoglalta a szálláshelyét a fesztiválra, mintegy 35 ezer forintot spórolhatott meg éjszakánként, amellett, hogy nem kell még Siófokra is elutaznia Zamárdiból. A későbbi időpontokban már egyre csökken a különbség az árakban, a fesztivál után három héttel szinte ugyanolyan árakon lehetett apartmanhoz jutni Siófokon és Zamárdiban függetlenül attól, hogy valaki június 15-én, vagy július 4-én foglalta le a szálláshelyet.Vannak olyan balatoni nyaralók, ahol a tulajdonosok szándékosan kivárnak az utolsó pillanatig, hogy a legmagasabb áron adhassák ki az ingatlant. Illetve, a lemondások miatt is előfordulhat, hogy marad egy-két szálláshely még a legforgalmasabb fesztiváli időszakban is. A szallas.hu kínálatát böngészve találtunk három, a mai napra még elérhető nyaralót Zamárdiban, melyek közül a legolcsóbb 84 ezer forintos áron bérelhető két főre éjszakánként, ezt követi egy 129 és 134 ezres nyaraló.Jó befektetésnek tűnhet egy nyaraló Zamárdiban, vagy a környéken, látva, hogy éjszakánként több tízezer, vagy akár százezer forintot is kifizetnek a fesztiválozók. Természetesen a szezon más időszakában már jóval alacsonyabbak az árak, az őszi és téli időszakban pedig jóval kisebb kihasználtsággal működnek ezek a szálláshelyek.A Takarék Index adatai szerint Zamárdiban az átlagos lakóingatlan ár 485 ezer forint volt négyzetméterenként a 2017-2018-as adatok alapján. Így például egy 60 négyzetméteres családi házat 29,1 millió forintért lehetett megvásárolni tavaly. Ha a tulajdonos évente elvárt hozamszintje csak 6 százalék, a nyári szezon 3 hónapja alatt, 80 százalékos kihasználtságot feltételezve (vagyis kéthetente 2 napig vendégek nélkül áll a ház) naponta 24 ezer forintos nettó bevételt kell elérnie. Az amortizáció, a felújítási költségek, a takarítási díj és a rezsi miatt a teljes napi bevételnek többnek kell lennie, mint a nettó 24 ezer forintos összeg, ha ragaszkodunk az elvárt 6 százalékos hozamhoz. Mivel egy-egy ilyen kiemelt időszakban akár 60-70 ezer forintért is ki lehet adni egy üdülőt, illetve a nyári szezonon kívül is érkezhetnek vendégek, reálisnak tűnik a 6 százalékos hozamszint, ugyanakkor a tulajdonosoknak számolni kell az év további hónapjaiban jelentkező fenntartási költségekkel is.