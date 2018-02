Piaci alapú bérlakások segíthetik a fiatal pályakezdők lakhatását

Megéri így bérelni?

Jelenleg a II. kerületben és a XIII. kerületben is van egy-egy fiataloknak szánt bérház, előbbiben kimondottan a 35 év alatti, gyermektelen bérlőket várják. A lakások mérete 12 és 40 négyzetméter között van, a havi bérleti díjak pedig 80 és 150 ezer forint között mozognak. Ehhez jön még egy fejenként 15 ezer forintos havi rezsiköltség, így ha valaki önállóan bérelne lakást, akkor azt 95 ezer forinttól teheti meg.Ami az árakat illeti, ez a konstrukció elsőre nem tűnik jelentősen olcsóbbnak a piacon kínált többi lakásnál. A II. kerületben Pasaréten például a legolcsóbb 40 négyzetméteres lakás 110 ezer forintért bérelhető ki havonta, de a jobb állapotú lakások is mintegy 150 ezer forinttól elérhetők, ami nagyon hasonló árszint.Ami mégis a bérház mellett szólhat, az az olyan többletszolgáltatások jelenléte, mint a helyben lévő edzőterem vagy a fix rezsiköltség, valamint - a Magyarországon még mindig nem általános - rendezett jogi háttér. Abban az esetben például ha a munkaadó lakhatási cafeteriat tud biztosítani, szükség van a legálisan bejelentett bérleti szerződésre, ami más esetekben egyáltalán nem biztos, hogy megoldott.A piaci alapú, fiataloknak szánt bérlakások ötlete tehát egyáltalán nem rossz gondolat, többek között például Németországban is komoly hagyománya van. Ha jelentősen nem is olcsóbbak az így kínált lakások a többi kiadó lakásnál, a bérlők számára egyfajta biztonságot adhat az ingatlan rendezett jogi helyzete, valamint mindez, ha kis lépésekkel is, de hozzájárul a mostani albérleti rendszer kifehéredéséhez.