Térképen az országos lakásárak - Hol érdemes most vásárolni?

Országosan 35 járás átlagára haladja meg a 300 ezres szintet, és további 17 a 240 ezer forintos négyzetméterárat (sötétbarna színezés). A legdrágább vidéki térség a 15. helyen álló Balatonfüredi járás 399 ezer forintos négyzetméterárral. A legfelső árkategóriába Budapest egészén kívül és a Balaton-part mellett még sok Pest megyei, több Győr-Moson-Sopron és Vas megyei járás, illetve a Tatai, Veszprémi, Székesfehérvári, Paksi, Gárdonyi, Kecskeméti, Szegedi és Debreceni járás került bele.

Klikk a képre!

Forrás: OTP Értéktérkép

Már nem a főváros drágul legjobban

Az elemzéshez megfelelő forgalmú járások közül három átlagára marad 50 ezer forintos négyzetméterár alatt (Mezőkovácsházai, Putnoki és Hevesi járások), és további 31 nem éri el a 100 ezres limitet (világosbarna színezés). Nógrád megye - már második éve tartó viszonylag látványos áremelkedés után is - majdnem teljes egészében ide tartozik. A főváros nélkül számított 214 ezres vidéki átlagos négyzetméterárhoz a Móri járás áll legközelebb.A budapesti kerületekkel együtt 197 járásból 153 esetében végeztük el az éves összehasonlítást, ott, ahol mind a bázisév 2017, mind pedig 2018 első kilenc hónapjában legalább tíz értékelhető adattartalmú eladás történt, így nem volt szükségünk statisztikai adatpótlásra az elemzés során. A 153 járásból pedig mindössze 18-ban (12%) csökkent az eladott lakóingatlanok átlagára (piros színezés). Budapesten egy kerület sem tartozik ide, és Pest megyében és a Dunántúlon együtt is csak nyolc járás szerepel ezen a listán. A többi az ország keleti felében található, a legtöbb (4-4 db) Hajdú-Bihar és - a Dunántúlon - Tolna megyékben. Nyolc megyéből viszont egyetlen járás sem került a csökkenő árúak közé, ebben a csoportban van a lakáspiaci szempontból hagyományosan alulértékelt Heves, vagy a peremi helyzete folytán ugyancsak perifériális Szabolcs-Szatmár-Bereg megye is.

Klikk a képre!

Forrás: OTP Értéktérkép

Az utolsó ábrán pedig az látszik jól, hogy ha már nincs is jelentős különbség a fővárosi és a vidéki lakásárak változásában, az elmúlt évek alatt ez nem volt így, vagyis Budapesten 4 éven keresztül sokkal nagyobb ütemű volt a drágulás, mint bármelyik vidéki megyeszékhelyen.

Hol vásároljunk lakást?

Gyakran teszik fel a kérdést, hogy rendben van, de akkor hol is érdemes vásárolni ahhoz, hogy több éves/évtizedes távlatban is jól járjunk. Ezzel kapcsolatban elmondható, hogy aki 4-5 évvel ezelőtt Budapesten vagy a nagyobb megyeszékhelyek valamelyikében vásárolt lakást, szinte bankot robbantott, hiszen volt, ahol ezalatt 120-150 százalékkal emelkedtek az árak, de a kevésbé frekventált nagyvárosokban is 50 százalék körüli volt az áremelkedés, amihez befektetési célú vásárlás esetén még hozzájött a bérbeadásból származó hozam. A jövőben ez a növekedési ütem szinte biztos, hogy nem lesz fenntartható, ennek ellenére egy jó helyen lévő, jól kiadható lakás esetében nem kell aggódni amiatt, hogy rossz helyen lenne a pénzünk, de saját célú vásárlás esetén is érdemes figyelembe venni azokat a várható fejlesztéseket, amelyek a következő években a környéken megvalósulnak, mivel ez nemcsak élhetőbbé teheti a környéket, hanem a lakásunk értékét is pozitív irányba alakíthatja.