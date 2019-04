Tisztázzuk! Ki és hogyan juthat szuperolcsó lakáshoz a Várban?

Hogyan alakult ki az örökbérleti jog?

Mennyi ilyen lakás van a Várban és mitől függ, hogy ki mennyit fizet?

A Budavári Önkormányzatnak 1431 bérlakása van, ebből 800 ingatlan a Budai Várban található. A kerületben - a Lakástörvénynek megfelelően - három féle bérleti díj konstrukció létezik: szociális, költségelvű és piaci.

Szociális bérleti díj: 1042 db lakás, ebből 595 db található a Várban

Költségelvű bérleti díj: 190 db lakás, ebből 140 db található a Várban

Piaci bérleti díj: 126 db lakás, ebből 55 db található a Várban.

Az elejéről kezdve, amikor örökbérleti jogról beszélünk valójában egy határozatlan idejű bérleti jogról van szó, ami vagyoni értékű jognak számít, azaz örökölhető és cserélhető, ellentétben a határozott idejű, piaci bérleti joggal, amit bizonyos időközönként felülvizsgál a helyi önkormányzat és ellenőrzi, hogy a lakója jogosult-e még a megállapított bérleti díjra.A határozatlan idejű bérleti jog működésének megértéséhez érdemes a történeti hátterét ismerni. A rendszerváltást követően az állami tulajdonban lévő lakóingatlanok önkormányzati tulajdonba kerültek, (ezekben a lakásokban nyilván már akkor is lakhattak bérlők) az önkormányzatok pedig ezeknek a lakásoknak a többségét privatizálták, vagyis az éppen aktuális bérlőknek lehetőségük volt a vásárlásra, innentől kezdve a saját tulajdonukká vált, további bérleti díj fizetési kötelezettségeik nem voltak. Más volt a helyzet azonban például az I. kerületben, ahol a bérlők nem vehették meg ezeket az ingatlanokat, ugyanis a műemléki védettségű ingatlanok jogszabály erejénél fogva ezek nem kerülhetnek magántulajdonba. Jelenleg a Budavári Önkormányzatnak több mint 1400 bérlakása van, melyeknek a háromnegyede műemléki épületben található.Emiatt ezeknél a lakásoknál határozatlan bérleti szerződések, vagyis örökbérleti jogok alakultak ki, a bérlők szociális bérleti díjat fizetnek a mai napig ezekben a lakásokban (vagyis a legolcsóbb bérleti kategóriában maradnak örökre), az Önkormányzat a bérlők anyagi helyzetét nem vizsgálhatja, ellenben a bérlők soha nem lesznek tulajdonosai az ingatlannak, így "örökre" bérleti díjat kell fizetniük és továbbörökítés esetén a gyermekeiknek, rokonaiknak is.- válaszolta a kérdésre az Önkormányzat.Van tovább 37 lakás, ami jelenleg üresen áll, 10 közülük a Várban található, ezekből 9 pályáztatás alatt van, a 27 Váron kívüli lakásból pedig 4-et versenytárgyalás útján fognak értékesíteni.A szociális bérleti díjat tehát azok fizetnek, akik a műemlékvédelem miatt 30 éve nem vehették meg az ingatlant (később részletezzük, hogy pontosan milyen összegről van szó) költségelvű lakbért pedig azok, akik lakáscsere útján jutottak itt lakáshoz. A szociális és költségelvű lakbér is már magába foglalja a lakás fenntartásával kapcsolatos kiadásokat, vagyis egy összegben van a lakbér és a közös költség. Piaci lakbért (ezek nem az ingatlanpiacon található árak) a pályázati úton elnyert lakások után kell fizetni. Ezeket az önkormányzat határozott időre, 5 évre adja ki.Az Önkormányzat arról is beszámolt, hogy kevés lakás ürül meg, hisz a határozatlan idejű bérleti jogot általában a leszármazottak folytatják tovább. Az a néhány lakás, ami visszakerül az Önkormányzat birtokába, nagyon rossz műszaki állapotban van, általában több millió forint ráfordítás mellett tudnák lakhatásra alkalmas állapotba hozni (elektromos vezetékek teljes cseréje, nyílászáró csere, burkolat cseréje, szigetelés, gépészet felújítása stb., műemléki ingatlanok esetén ehhez még nagyon szigorú szakmai előírások is társulnak). Ezeket a lakásokat piaci pályázat útján adják bérbe, a konstrukció lényege, hogy a bérlő átvállalja az előbb felsorolt munkálatokat az Önkormányzattól, saját költségén rakja rendbe az önkormányzat tulajdonát. Cserébe az általa megajánlott bérleti díjat fizeti (induló bérleti díjként a pályázati felhívásban a szociális bérleti díj háromszorosa kerül meghatározásra, aminél magasabb összeget ajánlhatnak a pályázók), és 5 évig bérelhetik a felújított lakást.

Ha nem örököltél, akkor cserélsz vagy pályázol

1. Csere

2. Piaci pályázat

Jöjjenek a pontos bérleti díjak!

A lakbérek mértékét rendeletben határozzuk meg, a lakbér mértéke mindenkire egyformán vonatkozik. A Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a bérleti díjat csupán az infláció mértékével emeli. Tekintettel arra, hogy az utóbbi években olyan alacsony az infláció mértéke, hogy a lakbéremelésből származó bevételt a kiközléssel felmerülő adminisztrációs költségek meghaladnák, 2013 óta nem történt lakbéremelés.

szociális bérleti díja: 254 Ft/négyzetméter/hó+áfa,

költségelvű bérleti díja: 425 Ft/négyzetméter/hó+áfa,

piaci bérleti díj induló összege a szociális bérleti díj összegének háromszorosa.

Aki tehát nem jutott örökbérleti joghoz (öröklés útján sem), vagy saját lakáshoz a rendszerváltást követően és mégis a Várban szeretne lakni, a szabályok értelmében két dolgot tehet: elcseréli a saját ingatlanát egy önkormányzati bérlakásra, vagy ha épp megüresedik egy, akkor arra licitál, a későbbiekben pedig fizeti a havi díjakat.A határozatlan idejű bérleti jog a Lakástörvény szerint lakás tulajdonjogára vagy bérleti jogára cserélhető. Ilyen esetben a cserélő felek magánforgalomban találkoznak, ügyvéd által ellenjegyzett csereszerződést nyújtanak be az Önkormányzathoz tulajdonosi hozzájárulást kérve. Amennyiben a jogszabályban felsorolt valamennyi szükséges dokumentumot csatolják, akkor az Önkormányzat nem tagadhatja meg a hozzájárulást.Felmerülhet a kérdés, hogy ha valakinek van egy pár százezret érő kis kunyhója valahol az országban és éppen talál rá egy lakót a Várban, aki szívesen elcserélné erre az ingatlanát (ráfizetéssel nyilvánvalóan), az vajon megfelelő cserealapja lehet egy 50-60 milliót érő budai lakásnak. Az Önkormányzat a cserealap értékével kapcsolatban azt nyilatkozta, hogy hozzájuk már a megkötött szerződések érkeznek, így a megegyezés részleteiről nincs tudomásuk. Hozzátették, hogy legtöbbször saját tulajdonú cserével, és nem bérleti jog cseréjével találkoznak, az érintett ingatlanok pedig azonos értékűek. (Ezt papíron el is tudjuk képzelni.)Ezt az Önkormányzat írja ki, a megüresedett, felújításra szoruló lakásokra. Márciusban 9 ilyen lakásra lehetett pályázni, jelenleg ezeknek az elbírálása zajlik. Egy ilyen pályázatban meg kell adni, hogy milyen bérleti díjat vállal az adott lakásért az új bérlő, illetve milyen felújítást végez majd el a lakáson. A piaci alapon kiadott lakásokat, minden esetben határozott időre, 5 évre lehet bérbe venni.- írja az Önkormányzat.A jelenleg hatályos 2/2017. (11.23.) önkormányzati rendelet értelmében egy összkomfortos lakás:Ezeket a lakásokat egyébként van lehetőség kiadni, de azt be kell jelenteni az Önkormányzat felé. Ilyen esetben a bérleti díj piacira változik.