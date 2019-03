Több ezer új lakás átadása már egy évet, vagy annál is többet fog csúszni

További információkért kattints ide!

Jelenleg is mintegy 7 250 lakás van 1-2 negyedéves csúszásban az elsőként kommunikált céldátumhoz képest, de 4 400 lakás már egy évet, vagy még többet fog csúszni.

A legfrissebb Budapesti Lakáspiaci Riport alapján már beszámoltunk róla, hogy a tavalyi év vége és 2019 eleje között elképesztő drágulás ment végbe a budapesti új lakások piacán. Az átárazásoknak köszönhetően a még szabad lakásos átlagos ára, mintegy 6 százalékkal emelkedett, ezzel Budapesten 63,5 millióra növekedett az új lakások átlagára.A kedvezményes áfa határidejének a kitolásával így nagyobb teret kaptak a fejlesztések, árazásban és építési időben is. Azok a fejlesztők ugyanis, akik már rendelkeztek 2018. november 1-én építési engedéllyel, azoknak 2023. december 31-ig van idejük értékesíteni még 5 százalékos áfa mellett a lakásaikat, így versenyelőnyben lehetnek azokkal szemben, akik már csak a visszaállított 27 százalék mellett tudják a lakásaikat eladni. Ez persze azt is jelenti, hogy az árakat egy bizonyos mértékig közelíthetik a drágább (már 27%-os áfa melletti) lakások árai felé, hiszen még így is olcsóbbak lesznek.A meghosszabbított kedvezményes áfa ugyanakkor a kapkodásból eredő minőségi problémákat is enyhítheti, ami egyben azt is jelenti, hogy sok projektnél a korábban kommunikált átadási időpontok is átcsúsztak 2019. december 31. utánra. A jelenlegi adatbázis alapján 2019-ben mintegy 14 ezer lakás átadását ígérik a fejlesztők azokban a projektekben, ahol jelenleg még található szabad lakás, 2020-ban pedig 5 300 lakás átadása esedékes, de várhatóan egyre több projekt átadása fog csúszni 2020-ra.

Jelenleg több mint 4600 lakást ígérnek tehát 2019 utolsó negyedévére, de ez a szám jóval nagyobb volt a tavalyi adatbázisokban. Ahogy a következő ábráról leolvasható, 2018 harmadik negyedévében, amikor még nem jelentették be az 5 százalékos áfa meghosszabbítását, a fejlesztők több mint 9000 lakást ígértek 2019 végére. A bejelentést követően, 2018 utolsó negyedévében, illetve a legfrissebb 2019. első negyedéves adatbázisban már csak 4600 ezeknek a száma. Az is jól látszódik, hogy a meghosszabbítás bejelentése után egyre több lakás várható átadása jelent meg 2020-ban, illetve ezután.