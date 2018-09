Több mint 10 ezer lakás átadását ígérik jövőre a fővárosban

November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legjelentősebb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legfontosabb döntéshozókkal, egyedülálló networking lehetőségekkel. Most még early bird áron! ÁTTEKINTÉS

Nérium Park - további információért kattints a képre!

Korábban már írtunk róla, hogy idén nyáron is mintegy 400, legalább négylakásos társasházban épülő lakóingatlannal bővült a Budapesti Lakáspiaci Riport adatbázisa, ezzel már 21 300 új lakás fejlesztése zajlik Budapesten. A darabszám viszont hiába nő, a kínálat egyre kisebb lesz, úgy tűnik ugyanis, hogy nyáron is sokan döntöttek az újlakás-vásárlás mellett. Kevesebb, mint 6700 szabad lakás maradt az adatbázisban és vannak olyan projektek, ahol már az értékesítést is leállították.Sok projektnél már nem csupán a látványtervekről mutatnak képeket a vásárlóknak, hanem arról is, hogy jelenleg milyen építkezési fázisban járnak, hogyan halad a fejlesztés, ezzel nyugtatva a vásárlóikat, hogy időre el fog készülni a projekt és nem kell attól tartani, hogy átcsúsznak 2019 utánra, amikor már nem lesz életben a kedvezményes áfa.A várható befejezési időpontok alapján a fejlesztők 2018-ban 4 400, 2019-ben pedig mintegy 12 000 lakás átadását ígérik azokban a projektekben, ahol jelenleg még található szabad lakás, de egyre többen már 2020-as befejezéssel számolnak.A lakások vételárának törlesztésénél ezért sok fejlesztő felajánlotta a 2020 előtti jelentős, akár 99 százalékos teljesítés lehetőségét, hogy az áfa emeléséből fakadó vételár növekedést el tudják kerülni a vevők.

Nem biztos, hogy gondolnánk, de lehet találni olyan projektet is, ahol a fejlesztő vállalta, hogy az átadás 2020-ra történő megcsúszása esetén a drágulást nem hárítja át a vevőkre, igaz csupán egy ilyen projekt szerepel a több száz között.