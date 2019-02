Úgy kell most a tetőfedő, mint egy falat kenyér

Szalai Levente szerint a nem régen indított 9 hónapos OKJ-s képzés átmenetileg segíthet, de állami beavatkozás nélkül még drámaibb lesz a helyzet. Közölte, hogy tavalyelőtt mindössze 43 tetőfedő végzett nappali képzésben, tavaly már csak 23, ácsokból is egyre kevesebb kerül a piacra, 2017-ben még 127, tavaly csupán ötven szerzett ilyen ismereteket. Szigetelési szakemberképzés egyáltalán nem folyik pedig égető szükség lenne erre is.

forrás: BMI

A munkaerőpiaci kihívások enyhítésére az ÉMSZ és a tetőrendszereiről ismert Bramac márkát is gyártó BMI Magyarország cégcsoport közös képzést és helyi szintű akciókat indít, valamint a cégcsoport a terméktervezés során is előtérbe helyezi a szakemberek igényeire tervezett megoldásokat. "Különösen fontos ez egy olyan környezetben, ahol ugyan a jelenlegi konjunktúra lassul, talán rövidtávon még stagnál is, de a kivitelezők átlagéletkora 50 körül van, és az elmúlt években, évtizedben nem volt szak kivitelezői képzés, amely a minőségi munkavégzést akár már rövid távon is biztosítaná" - tette hozzá Miheller Gábor, a BMI magyarországi ügyvezető igazgatója.Az építőipari bővülés legfontosabb korlátjának a GKI által megkérdezett iparági szereplők 61 százaléka a munkaerőhiányt, 36 százaléka pedig a válság utáni konjunktúra-időszakra jellemző kapacitáshiányt tartja. A kereslet jelenlegi növekedése mellett, hosszútávon a piaci szereplők is a növekedési ütem lassulására készülnek.

A gyors változások hívták életre az itthon három gyáregységgel rendelkező Bramac és a szigetelőanyag-gyártó Villas anyavállalatainak nemzetközi egyesülését. "Az újonnan létrejött cégcsoport, a BMI Group a megnövekedett innovációs és gyártókapacitásnak köszönhetően szeretné megőrizni piacvezető pozícióját a komplex tető- és szigetelőrendszerek területén" - mondta el Miheller Gábor.2017-ben a teljes GDP-termeléshez viszonyított építőipari részesedés Magyarországon nem érte el az öt százalékot (4,8%), némileg elmaradt ezzel az uniós átlagtól (5,4%) és a hagyományosan hasonló gazdasági szerkezettel rendelkező régiós versenytársakétól is, mint Románia (6,4%), Szlovákia (7,7%) vagy Lengyelország (7,3%). A GKI adataiból az is kiderül, hogy a lakosság körében egyre többen terveznek építkezést vagy felújítást. Az idei év elején több mint félmillió ember volt érintett a kérdésben, miközben a kiadott építési engedélyek száma több mint tizenötezerrel meghaladta a használatba vett a lakások számát 2018-ban, tehát a hazai piacon adott a tér a további növekedésre.