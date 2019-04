Változás a Telekomnál: a vállalat kiárusítja az összes nyaralóját

Nézzünk néhány nyaralót a listából!

Eladja az országszerte található összes nyaralóját, szálláshelyét a Magyar Telekom, a teljes kínálat már ki is került a vállalat ingatlanportáljára, így az eddigi irodaházak, üzlethelyiségek, telkek mellett a kisebb házaktól kezdve egészen a több száz férőhelyes balatoni szállodáig terjedően megjelentek az eladó nyaralók. A vállalat nyilatkozata alapján azért is döntöttek a kiárusítás mellett, mert a jövőben még inkább a stratégiai növekedést biztosító alaptevékenységeire kívánnak koncentrálni. Az adótörvény változása egyaránt hozzájárult a kiárusítási döntéséhez, a cég így megtisztítja az ingatlan-portfólióját és egyszerűsíti a működését.Vásárló igazából bárki lehet, az eladni kívánt üdülők között azonban vannak olyan kisebb balatoni nyaralók is, amiket a kollégáknak kedvezve a Telekom első körben csak a dolgozóinak értékesítene. Az összes ingatlan eladásával többmilliárd forintos bevételre tehetnek majd szert, amiből a tervek szerint a vidéki és budapesti telephelyeket korszerűsítenék. A több milliárdos bevétel alatt pedig nem egy-két milliárdnyit értünk, ugyanis már önmagában nettó 2,5 milliárd forintért árulják Balatonkenesén a 91 szobás, több mint 10 ezer négyzetméteres Telekom Hotelt. Ezen kívül vannak 200 millió forintos ingatlanok például Vonyarcvashegyen, vagy Mezőkövesden, ennél kevesebbért árulnak Mátraházán, vagy Bükkszentkereszten 30-50 férőhelyes nyaralókat, ahogy pedig megyünk lefelé a kínálati ár szerinti rendezésben, előkerül többek között egy Pécs környéki vendégház, és egy faházakkal beépített üdülőterület is, csak hogy néhányat említsünk a repertoárból.Azok számára, akik nem befektetési céllal vásárolnának, és nem akarnak szállodaüzemeltetésbe kezdeni, érdekesebbek lehetnek a kisebb, saját célra használható nyaralók, például Szilvásváradon nettó 30 millióért, vagy Abádszalókon nettó 14 millió forintért. Hozzátesszük, hogy a tulajdoni viszonyokat is érdemes ezeknél figyelni, vannak olyan ingatlanok ugyanis, amelyek osztatlan közös tulajdonban állnak a Magyar Postával, így ezeknél nem lehet teljes tulajdonlást vásárolni.A Heves megyei Mátraházán eladó ingatlant nemrégiben újították fel, nem messze tőle helyezkedik el egy télisportközpont, az üdülő pedig négy szinten, 45 férőhellyel rendelkezik. Az alapterülete több mint 750 négyzetméter, ami egy 3400 négyzetméteres telken található, a nettó ára pedig 168 millió forintot tesz ki.

A számos balatoni ingatlan mellett hegyvidéki környezetben, Bükkszentkereszten is lehet nyaralót venni a Telekomtól, az ország legmagasabban fekvő településén kínált ingatlan 33 férőhelyes, 10 különálló apartmant foglal magába mintegy 730 négyzetméteren. A nettó ára 125 millió forint.

Az orfűi ingatlan egy tipikus helyszíne lehet az iskolai táboroknak, a nettó 85 millió forintos vételár egy közel 7000 négyzetméteres területet és a rajta lévő 11 faházat, egy szabadon álló beépítéssel kialakított porta, iroda és raktár funkciójú épületet, egy konyha-étkező funkciójú, fedett-nyitott terasszal kiegészített ingatlant, és egy zuhanyzó épületet foglal magába.

Ez az üdülő Pécs északi részén, a Mecsekoldal elnevezésű városrészben helyezkedik el, a vételárban egy 2250 négyzetméteres telek és egy hatszobás vendégház van benne. A ház a tulajdoni lap szerint lakóház, udvar megnevezésű, az ára pedig nettó 51 millió forint.