Van, aki kiveszi? - Néhány tulajdonos durva bérleti díjakról álmodik

Az elmúlt években a lakásárakhoz hasonlóan a bérleti díjak is jelentős növekedésen mentek keresztül, az utóbbi időben viszont egyre inkább stabilizálódni látszik a piac, persze még így is vannak horror bérleti díjak. Ennek tükrében kíváncsiak voltunk, hogy milyen ársávban mozog a különböző alapterületű lakások bérleti díja azokban a kerületekben, ahol legalább 100 ajánlat szerepel valamelyik nagyobb hirdetőoldal listájában (ingatlan.com, Duna House, Otthontérkép, Otthon Centrum). Ezek alapján az I.-XIV. kerületek voltak azok, ahol a hirdetések elérték ezt a számot, bérelhető lakásokat pedig a legnagyobb számban az ingatlan.com oldalon lehetett találni, ezért az ársávok ezekből kerültek kiválasztásra.A legtöbb bérlehető lakást az V. kerületben kínálják jelenleg a tulajdonosok, ezeknek a száma majdnem eléri az 1800-at, de a VI., II. és XIII. kerületben is több mint 1000 lakást adnának ki a hirdetések számát tekintve. A belvárosban és a legnépszerűbb budai kerületekben nem is meglepő, hogy sokan a kiadás mellett döntenek, a külföldiek által is kedvelt környékeken ugyanis olyan bérleti díjakat is elkérhetnek, ami mellett nem biztos, hogy megérné saját használatra tartani az adott lakást. A XIII. kerületben a kiadható lakások száma inkább azért lehet magas, mert maga az állomány is sokkal nagyobb, bőven van kínálat, így több kiadó lakást lehet találni.

Jöjjenek a bérleti díjak!

Úgy tűnik, hogy teljes lakást - még ha az 30 négyzetméternél kisebb alapterületű is - most 75 ezer forintnál olcsóbban nem lehet bérelni ezekben a kerületekben ezen hirdetések alapján. Ezen túl természetesen egyéb felületeken, vagy a közösségi oldalak csoportjaiban még lehetnek más árak, illetve aki ismerősön keresztül talál magának lakást, az is valószínűleg kedvezőbb bérleti díjjal szembesülhet. Valamint egy másik lehetőség, ha egy nagyobb lakásban csak egy szobát bérel valaki, így a havi kiadás is több emberre oszlik.30 négyzetméter alatt azt hihetnénk, hogy többnyire egységesek az árak. A legkisebb lakásoknál, vagyis a 30 négyzetméter alatti kategóriában a kerületenkénti legalacsonyabb árakban nem volt nagyon nagy eltérés, a IX. kerületben már 75 ezer forintos bérleti díj ellenében lehetett lakást találni, a többi kerületben 80-90 ezer forint volt ez a minimális összeg, míg a legmagasabb kezdő ár a XII. kerületben került elő az aktuális hirdetések alapján.

40-50 négyzetméter között már a félmilliós havi díj is elképzelhető

Természetesen nemcsak az alapterület, hanem még rengeteg más tényező is befolyásolja a piaci bérleti díjakat. Az ingatlan állapota, a kerületen belüli jobb elhelyezkedés, a havi rezsiköltség is sokat számít, ezért nem is meglepő, hogy kerületen belül az ugyanakkora lakásoknál is átlagosan 100 ezer forintos eltérés van a minimális és maximális ár között. A belvárosban, vagy Bel-Budán még akár ennél nagyobb különbség is elképzelhető, mint ahogy az I. kerületben látszik, ahol a hirdetések között volt közel 300 ezer forintért bérelhető kislakás. Más helyeken ugyanakkor meglepő lehet, hogy akár 250 ezer forintért hirdetnek 20-30 négyzetméteres lakásokat, éppen ezért az sem kizárt, hogy van olyan tulajdonos, aki próba szerencse alapon kínálja jóval magasabban a piaci ár felett a lakását, hátha valakinek annyira megtetszik, hogy jóval többet is fizetne érte.A 30 négyzetméternél nagyobb, de 40-nél kisebb, még szintén többnyire egyszobás lakásoknál is hasonló volt a helyzet, mint a kisebbek esetében, 80-90 ezer forintos minimum bérleti díjtól egészen 300 ezer forintig szóródtak, ahol az utóbbi maximális összeg belvárosi lakásra vonatkozott.A következő kategóriába az alapterületet nézve már másfél, kétszobás lakások is beleférhetnek. A legalacsonyabb árak a legtöbb kerületben 100-110 ezer forinttól indulnak, a legmagasabbak akár a havi félmilliós bérleti díjat is elérhetik, ha a VII. vagy az V. kerület kiugró értékeit nézzük, ugyanakkor a többi kerületre inkább az jellemző, hogy a 40-50 négyzetméteres lakások hirdetései között a legmagasabb havi bérleti díj sem haladta meg a 300 ezer forintot.

Egyszobás lakás 80-ért, kétszobás már 110-ért

Összehasonlítva az első kategóriába eső garzonlakások áraival, az látszódik, hogy körülbelül 30 ezer forinttal többért, már kétszer akkora lakást is lehet bérelni a fővárosban.

Nem is az V. hanem a VII. kerületben vannak a legdurvább árak

50 és 70 négyzetméter között a kerületek legalacsonyabb bérleti díjai szintén 110 ezer forint körül alakultak.Nagyobb különbség a maximális árakban volt, a VI. és VII. kerületben vannak, akik közel 1 millió forintért adnák ki az 50-70 négyzetméteres lakásukat egy hónapra.A 70 és 90 négyzetméter közötti lakások esetében már inkább a háromszobás felosztás a jellemző, akinek pedig ennyi szobára van szüksége, az biztosan számolhat a VIII. kerületben 125 ezer forintos, a többi helyen inkább 140 ezres havi díjjal. A maximális bérleti díjak már több kerületnél is közelítik, vagy meghaladják a milliós havi díjat (szintén a VII. kerületben hirdették a legdrágább kiadó lakást ebben a méretkategóriában), ezeknél a lakásoknál viszont nem ritka, hogy tetőterasz, panoráma, vagy egyéb extra miatt adják ki némelyiket ilyen magas összegért.Az utolsó kategóriába az összes 90 négyzetméternél nagyobb bérelhető lakóingatlan került, ezeknél a kerületenkénti maximális árak már több, mint 2,5 millió forintos tartományban szóródnak. Míg a legalacsonyabb bérleti díjak alapján az látható, hogy minimum 140 ezer forintos havi kiadással kell számolni az ekkora lakást keresőknek, de több kerületnél inkább 180 ezer forint a jellemző.