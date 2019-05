Agyon sztárolják az infra könnyűbetont. De miért?

A lakó-és középületek egyik legjobb alapanyagaként mutatták be Kecskeméten az úgynevezett infra könnyűbetont (infra-light concrete). Külföldi előadók méltatták ezt a manapság egyre több épülettípusnál használatos anyagot a minapi kecskeméti IDEA nemzetközi mérnöki konferencián.

Az infra-light beton szerkezete, forrás: barkowleibinger.comDe miért ilyen jó ez a beton? Például azért, mert monolitikus egységet alkot, akárcsak a 120-130 évvel ezelőtt épült városi bérházak, csak sokkal könnyebb maga a szerkezet, mint azok. Az emeletes házaknál kialakított erkélyeknél nem kell szigetelés, mert az erkély ebből az anyagból egyben kiönthető a fallal. Könnyen formázhatók vele az alakzatok, így kitűnően alkalmazható nagyméretű, hajlított szerkezeteknél, például nagy közlekedési csomópontok tetőszerkezeténél. Az anyagsűrűség esetében is jobb mutatókkal bír, mint a hagyományos beton vagy az egyéb könnyűbetonok.Az egyik német előadó beszámolója szerint Berlinben jövőre adják át az első, ilyen anyagból készülő toronyházat. Az ugyancsak német REWE kiskereskedelmi lánc néhány új egységét is infra-light betonból építteti.Az infra-light beton egy másik trendnek is főszereplője: egyre több építkezésen látni ebből készült előre gyártott vasbeton idomokat. Tartóoszlopok, födémgerendák, speciális alakzatok, sőt még az épületek főfalai is készülhetnek belőle. A toronyházak kivitelezésekor a helyszínen előállított betonok beépítéséhez általában 4 nap szükséges emeletenként, az infra-light beton esetében ez csupán két nap.A szakemberek azzal támasztották alá ennek az anyagnak a népszerűségét, hogy részben a munkaerőhiányt is enyhíteni lehet a gyorsabb kivitelezéssel. Automatizálhatók bizonyos folyamatok, továbbá az ebből készült előre gyártott elemeket illeszteni is könnyebb egymáshoz vagy az épület vázszerkezetéhez. Természetesen a könnyedsége miatt a szállítási-logisztikai költségek is csökkenthető.