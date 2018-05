Ennyit drágulnak a városszéli épületeink

Az erős kereslet és az emelkedő kivitelezési költségek hatására a bérleti díjak is elindultak felfelé a logisztikai ingatlanok piacán. A prémium irányadó bérlei díjak 7 százalékos növekedésével a meglévő állomány átlagos díjszintje eléri a 4 eurót négyzetméterenként, míg a BTS (Built to Suit) típusó termékek esetén a havi bérleti díj 4,25 eurót tesz ki négyzetméterenként.Csökkenés pedig az elkövetkezendő időszakban sem várható, ha megnézzük, hogy a 2018-ban a fejlesztési csőben lévő területek 96 százalékára már most előbérleti szerződést kötöttek.

Klikk a képre!

2018 első negyedévének végén összesen 87 070 négyzetméternyi ipari terület állt üresen és mindössze 4 épületben van 5000 négyzetméternél több kiadatlan terület. A nettó abszorpció 24 360 négyzetmétert tett ki 2018 első negyedévében. A BRF legutóbbi részletes elemzése az alábbi linken olvasható.