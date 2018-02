Fénykorát éli a régió ingatlanpiaca, Magyarország mégis lemaradhat

Az új fejlesztések tekintetében egyértelműen Lengyelország a zászlóvivő a régióban, ott tavaly 2,3 millió négyzetméter ipari ingatlan valósult meg. Ez közel kétharmados részesedést jelent, miközben a második helyen álló Csehországban 662 ezer négyzetmétert adtak át. Ezt követi közel 500 ezer négyzetméterrel Románia, míg Magyarország és Szlovákia mindössze 120-120 ezer négyzetméterrel zárja a sort."Lengyelország az egyértelmű győztese a válságot követő gazdasági fellendülésnek, utána következik Csehország és Románia, akik szintén előnyhöz jutottak az utóbbi években. Magyarország és Szlovákia nem használta ki a lehetőségeket olyan mértékben ahogy tehette volna, habár az utolsó két évben ott is felgyorsult a gazdasági növekedés" - mondta elA teljes bérbeadott ingatlanállományból szintén Lengyelország vette ki legnagyobb mértékben a részét. Ott 4 millió négyzetméter bérbeadás realizálódott tavaly, míg Csehországban 1,3 millió, Budapesten valamivel több mint 600 ezer, Szlovákiában pedig közel 300 ezer négyzetméter.Az ipari ingatlanokat érintő befektetések Kelet-Közép-Európában elérték a 2,2 milliárd eurót, ami a teljes kereskedelmi ingatlanokat érintő befektetéseknek a 19 százalékát adta. Ami 2018-at illeti szintén erős év elé nézünk, az alacsony bérköltségek és a jó elhelyezkedés miatt továbbra is kedvező helyzetben van a régió, valamint az e-kereskedelem térnyerése is tovább erősítheti az ipari ingatlanok iránti igényeket.