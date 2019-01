Átalakul a dél-budai pláza - Elárulta a részleteket a fejlesztő

A csúcs közelében vagyunk, a kérdés csak az, hogy lehet-e még feljebb kúszni (átadásokban biztosan) vagy meddig lehet ezen a szinten, ellaposítva azokat a grafikonokat, fent maradni. A világszintű kockázatok ugyan mindig Damoklész kardjaként lebegnek az olyan konjunktúrában lévő nyitott gazdaságok nyaka felett, mint a magyar, de amíg nincs gond, szárnyalni fogunk tovább. Az aktuális piaci helyzetet a Portfolio Ingatlanmagazin legújabb számában elemeztük, ami a Portfolio könyvesboltban és a nagyobb újságárusoknál érhető el.

Gereben Mátyás országmenedzser CPI Hungary Gereben Mátyás a CPI Hungary general managere 2015. június 15-től. Végzettsége: Budapesti Gazdasági Főiskola (korábbi KVIF) Angol nyelvű Kereskedelmimanagement képzés 1996-2000; Pécsi Tudományegyetem - Management Consulting...

Kicsit távolabbról indulva, Csehországban a CPI PG-nél elkezdték a finanszírozási struktúrát teljesen új alapokra helyezni. Az elmúlt két évben olyan volt a pénzügyi piaci környezet, ahol a banki finanszírozást kiváltva, illetve amellett elkezdtek kötvényeket kibocsátani. Ez a folyamat tavaly indult dublini jegyzésű kötvényekkel, idén viszont a nemrég piacra került újabb kötvénycsomagot már a japán és a szingapúri tőzsdén jegyzik. A cégen belül elkezdődött egy olyan finanszírozási elképzelés, ahol egy kicsit több illetve diverzifikált alapra helyezzük a pénzügyi stabilitásunkat.Pontosan. Most van egy konjunktúra, a bankoknak van pénzük, és kiszeretnék ezt helyezni ilyen projektekbe. Nagyjából elindul ugyanaz a spirál, nyilván egy kicsit óvatosabb, kontrolláltabb körülmények között, mint 2008-ban. Remélhetőleg nem lesz belőle akkora lufi, mint akkor.Nem, mert ez egy stabilitás arra vonatkozóan, hogy akár jobbra dől a piac, akár balra, ezzel a finanszírozási lábbal sokkal stabilabb finanszírozási struktúrát tud nyújtani. Ha javul a piac amikor felfelé megyünk, akkor valószínű, hogy ez jól fogja érinteni a kötvényhozamokat is. Ha viszont bedőlés van, vagy a pesszimista szcenárió válik valóra, akkor az európai és világtőzsdéken elhelyezett hosszú távú kötvények vásárlói vagy tulajdonosi háttere egy sokkal biztosabb pénzügyi biztonságot tud adni, mint egy helyi vagy egy európai finanszírozó bank. Pont a kötvényvásárlók diverzifikációjából adódóan.Nem ő fogja ezt a dolgot eldönteni, elsősorban intézményi csomagokba kell bekerülni, és a CPI vezetősége elkezdett már roadshowzni, hogy ez megtörténjen. De nem kell leragadni részleteiben a kötvényesdinél, viszont ehhez, hogy a szingapúri vagy a tokiói tőzsdén a befektetőknek legyen valami lövésük, hogy ez mi is igazából, kellenek bizonyos besorolások, amelynek például olyan kondícióik vannak, hogy a meglévő asset állomány minél inkább hitelmentes legyen.Egy évvel ezelőtt a piac azt diktálta, hogy jó ingatlant vásárolni, most ez egy kicsit átalakult, mert Magyarországon is elkezdtek erősödni az ingatlan yieldek. Bár volt egy építőipari drágulás, de az utóbbi másfél évben még mindig azt érzékeltük, hogy a fejlesztéseknek, amiket tervbe vettünk, most van itt az ideje. Ennek legjobb bizonyítéka a legújabb iroda projekt fejlesztésünk, a Balance Hall, mely 17 ezer négyzetméteren várja az új bérlőket és 2019 szeptemberében kerül átadásra.Nem, mi alapvetően egy hosszú távú befektető cég vagyunk. Nagyon jó, hogy van akkora volumenünk, hogy a projektmenedzsment csapatainkból ki tudunk emelni olyan embereket, akik képesek házat építeni, de nem ez a profil. A tulajdonos bevételi elvárása nem az ilyen értékesítésre van ráállva, hanem a folyamatos operating cashnek a feldolgozásán keresztül működik a rendszer. Nem adunk el.Igen, ez egy nagyon érdekes a dolog, mert az e-kereskedelem bővül, mindenki interneten vásárol, de ha megnézzük Nyugat-Európát, mégis egyre nagyobb bevásárlóközpontok nyílnak. Feltehetjük a kérdést, hogy ha mindenki interneten vásárol, akkor minek kell a bevásárlóközpont? Itt jön be a képbe az, hogy az eddigiekhez képest teljesen más vásárlói élmény kezd kialakulni. Magyarországon ebben le vagyunk maradva és nálunk a választék is sokkal gyengébb. Ha elmegyünk Zágrábba, Prágába, vagy Varsóba, azt látjuk, hogy háromszor annyi márka van, mint nálunk. Ez egy picit annak is az eredménye, hogy ez a fajta, a vásárlók érzékszerveire ható lifestyle vagy entertainment vásárlási élmény ide még nem érkezett el. Viszont nagyon hiszek abban, hogy a Campona kívül-belül történő újragondolásával, a világítások, a hangok, az anyagok vagy a kulináris élményudvar hatására az emberek odamennek és azt mondják, hogy ez jó.Más a piacon lévő retail projekttel ellentétben a Campona esetébenaz a különbség, hogy a friss koncepciójú épület nem egy bevásárlóközpont, hanem egy lifestyle center lesz, melynek fizikai terének átalakítására is van lehetőség. Ez nem jellemző a többi párhuzamos folyamatban lévő projektek esetében. Ráadásul az elmúlt időszak- ban a vásárlói élmény is nagyon sokat változott, ami Nyugat-Európában egyes helyeken már megvalósult. A megújuló Campona célja az, hogy az épület ne csak a vásárlási igényeket szolgálja ki, hanem egyfajta kis központtá váljon, amiben az emberek akár egy egész napot tartalmasan el tudnak tölteni.