Így fog kinézni az új budai Lidl

A Lidl üzletlánc 2009-ben vásárolta meg az I. és a II. kerület határán elhelyezkedő, Csalogány utca 43-as szám alatti telket a fővárosi önkormányzattól, de ekkor még csak találgatások voltak arról, hogy mit fognak építeni a korábban oktatási intézményként működő épület romjainak a helyére. Voltak, akik áruházra számítottak, amelyben a Lidl mellett más kiskereskedelmi üzletek is helyet kaptak volna, illetve voltak akik, inkább irodaházra tippeltek.

Kép forrása: homologue.hu

Sokáig nem volt információ a tervekre vonatkozóan, majd 2014-ben megjelentek látványtervek a leendő üzletláncról. A komplexum akkor még teljes egészében kiskereskedelmi célból épült volna és a képek alapján sem iroda sem lakóingatlanok nem képezték volna részét az épületnek.

Kép forrása: index.hu/urbanista

A következő év során egyrészt volt egy sikertelen engedélyeztetés, az üzletház alapterületét eleinte 2348+2949 négyzetméterre tervezték, majd valamivel később ezt módosították a 1960 négyzetméterre, ami már megfelel az kerületi építési szabályzatban szereplő 2000 négyzetméteres határnak. Másrészt szintén ebben az évben történt, hogy a mintegy 5500 négyzetméteres telek egy tízezred részét a Lidl eladta az OTP Ingatlan Zrt.-nek. Az építési engedélyeztetés második körében, a benyújtott papírokon már a bank szerepelt kérelmezőként, amit jóvá is hagytak. Bár a plázastop-szabályozás értelmében 400 négyzetméternél nagyobb kereskedelmi egységet nem lehet építeni, az elfogadott törvény lehetőséget ad arra, hogy egyes esetekben a környezeti, fenntarthatósági tényezők alapján döntsenek erről.Így 2016-ban a Lidl és az OTP Ingatlan Zrt. közösen munkájaként hallhattunk híreket arról, hogy az épületben egy kétszintes mélygarázst, a földszintre egy 1960 négyzetméteres áruházat, másfél emeletnyi irodát, valamint 99 lakást kívánnak építeni. Ez az elképzelés egyébként mostanra is megmaradt, a lakások értékesítése az OTP Ingatlan kiírása alapján meg is kezdődött és várhatóan 2019 végére átadásra is kerülnek a lakóingatlanok, és így feltehetően az egész épület is.Már az első értesülések után is sokakban felmerült a kérdés, hogy szüksége van-e a környéknek egy újabb élelmiszerboltra. A Csalogány utcától nem messze található ugyanis Spar, CBA, illetve több kisebb élelmiszerüzlet is. A legközelebbi Lidl azonban 2-3 kilométerre van az említett utcától, a pesti oldalon.

Az aktuális látványterv - a kép forrása: OTP Ingatlan