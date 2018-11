Kiterjeszti birodalmát a magyar ingatlanfejlesztő

Az összesen 180 millió eurós beruházásból felépített ParkLake-et 2016 szeptemberében avatták fel, a beruházási összegből 19 millió eurót nyújtott a Futureal-csoport mezzanine finanszírozási szerződés (hibrid finanszírozási forma, ami mind hitel jellegű, mind tőke jellegű tulajdonságokkal rendelkezik) formájában. A bevásárlóközpont 70 000 négyzetméter bruttó bérbe adható területén 200 üzlet és 2 600 parkolóhely várja a vásárlókat. A ParkLake a Sonae Sierra és a Caelum Development 50-50 százalékos együttműködésében épült meg.

"A Caelummal való együttműködésünk keretében részt vehettünk Bukarest egyik legmeghatározóbb bevásárlóközpontjának fejlesztésében. Komoly potenciált látunk a román ingatlanpiacban, ezért hosszú távú befektetési programot dolgoztunk ki. Ennek első, pilot projektje a Parcului20, egy 40 millió euró értékű beruházás, amely a következő három év alatt készül el" - mondtaA vállalat nemrégiben jelentette be, hogy hosszú távú stratégiája keretében a következő egy év során 50 millió eurós befektetést tervez Bukarestben. A Cordia Romania évente 500, közép- és felső-középkategóriás lakást fejlesztését tűzte ki célul."A Cordia Romania a következő évben mintegy 50 millió eurót fektet be. Ennek egy részét a Parcului20 projekt finanszírozására fordítjuk, a többit pedig más befektetési tevékenységekre, például új telkek vásárlására költjük. Három építési telket már megvásároltunk, ezeken 1300 lakás építését tervezzük a következő évek során. Előrehaladott tárgyalásokat folytatunk két másik ingatlanról is Bukarest központjának északi részén. Hosszú távon évi 500 lakás építésével számolunk" - tette hozzá

