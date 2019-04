Ötcsillagos szállodát épít a belvárosban a BDPST Group

További részletekért kattints ide

Megkapta az építési engedélyt 2019. április 8-án a BDPST Group belvárosi beruházása. A Vörösmarty tér szomszédságában elhelyezkedő épületegyüttes a felújítást követően design hotelként, valamint lakóépületként funkcionál majd, de éttermeknek és üzlethelyiségeknek is helyet fog adni.A fejlesztés a belváros három épületének komplex felújítását foglalja magában: az Apáczai Csere János-Wekerle Sándor utca sarkán található, a Pesti Hazai Első Takarékpénztár központjaként funkcionáló palotát, a mellette, a Vigadó utca-Dorottya utca sarkánál elhelyezkedő, Münnich Aladár-féle Futura házat, valamint az Apáczai Csere János utca 11. szám alatti épületet.Az érintett három épület közül kettő lassan már egy évtizede üresen áll, emiatt az állapotuk - látható külső és rejtett belső statikai szerkezetei terén is - teljesen leromlott. A három ingatlan közül kettő nemzeti műemlék besorolású, a harmadik Futura-háznak pedig a homlokzata áll helyi védelem alatt.A cégnek egyébként nem ez az első hotelfejlesztése. Tavaly októberben jelentették be, hogy felújítják, és butikhotellé alakítják az Andrássy út 116. szám alatt található épületet, melynek során várhatóan 12 hónap alatt, 1 milliárd forintból alakul át az épület.