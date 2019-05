"A magyar embernek két fontos tulajdonsága van: irigy és a külsőségekre ad"

"Az Év Építőipari Személyisége" díj jelöltje: Barócsi Róbert

Kreinbacher József a Metál Hungária Holding Zrt. alapítója, az 1995-ben létrejött szombathelyi vállalat fő profilja az ipari építészet, ami könnyűszerkezetes csarnokok kivitelezését, homlokzatburkolást, acélszerkezetek tervezését, gyártását, valamint komplett homlokzatburkolási rendszerek építését foglalja magába. Saját emberekkel és alvállalkozókkal dolgoznak mintegy 20 éve, a dolgozók létszáma az ezret súrolja.

Korábban nem volt ipari építészet Magyarországon, amikor a General Electric Nagykanizsán megvásárolta a Tungsram izzógyárat, akkor kellett elsőként ilyen jellegű építészettel foglalkozni. Kezdetben egy osztrák céget hoztam be a munkára, majd elkészült még néhány épület már általunk. Addig csak hagyományos építési rendszerrel épült épületek voltak, vagy az orosz előregyártott vasbeton ipari csarnokok. Az ipari építészet akkor kezdett ismertté válni, amikor a Metro elkezdte a budaörsi projektjének a kivitelezését, azután a Coca-Cola egy nagyon intenzív terjeszkedésbe kezdett, épült Győrben és Dunaharasztiban telepük. Az igazán nagy lökést a TriGranit-csoport által indított Pólus Center építése jelentette, onnantól kezdve az egész kereskedelem, az OBI-tól kezdve a Baumaxig minden így épült. A lényeg, hogy ezeknek az épületeknek egyre nagyobb létjogosultságuk van most, hogy az ipar fejlődik, ezért is nagyon frusztráló, hogy nincs ipari építészet tantárgy, és már sehol sem tanítják az ipari szigetelést. Csak olyan emberek dolgoznak ezen a területen, akik betanított szakmunkások, ők különböző iskolai végzettséggel rendelkeznek, illetve vannak átnyergelt mérnökök is. Hihetetlenül fontos feladat lenne belerakni az oktatási rendszerbe, hiszen Magyarország versenyképességét az ipar határozza meg. Az ipari építészet terén átfogó reformra van szükség, mert most nagyon kevés szakember van.A mostani kétkezi munkások egy része román, ők Németországból jöttek vissza. De tervező is kevés van. Az a probléma, hogy a piac egy részét már nem magyarok kivitelezik.Nem mondanám. A legnagyobb probléma, hogy az építőiparnak nincs megbecsülése, a legfontosabb feladat, hogy vonzóvá kell tenni az ifjúság számára.Sokat gondolkoztam azon, hogy ki kellene választani egy-két céget, aki ezt magára vállalja, és létrehoz egy attraktív új regionális központot. Ez azért lényeges, mert a magyar embernek két fontos tulajdonsága van: irigy és a külsőségekre ad. Ez mindent meghatároz. Ki kell jönni az ipartelepről, mert ott senki nem akar dolgozni, Szombathelyen például az egyik legforgalmasabb csomóponthoz építettünk egy gyönyörű irodaházat. Egy szép új épülettel kell kezdeni, mert mindenki a külsőségekre ad, illetve ha a legforgalmasabb helyen van, akkor könnyen meg tudják közelíteni. Egy XXI. századi komplexumot kell építeni, ahol a cég az első emeleten van, az alsó rész pedig akár nyitott a gyerekek számára. Azt terveztem, hogy fogadunk óvodásokat, akik egy VR szemüveggel felmehetnek a Puskás Ferenc Stadion tetejére, amit pár nap múlva fejezünk be. Így már gyermekkorban láthatják, hogy mit csinál egy mérnök. Az építőiparról mi jut mindenkinek az eszébe? Malter, tégla meg habarcs. Nem erről van szó. Egy szerelési tevékenység is egyre komolyabb mérnöki munkát igényel.Segíthet, de nálunk ez nincs olyan erővel jelen, mint például a német piacon.Teljesen más igényszintet támaszt jelenleg a német gazdaság az építőiparával szemben, mint a magyar.Nem biztos, de fel tudnak zárkózni. El kell sajátítani új IT-ismereteket, teljesen más építőipari felügyeleti rendszereket kell megtanulni. Épül egy-két nagyon jól felszerelt ház Budapesten, a Bosch például fejleszt egy irodaházat, ahol a fényre sötétedő árnyékolástechnikától kezdve minden jelen van a technikában.Így van. Most még felnézünk a MOL-toronyra, de 5-10 éven belül ez egy teljesen elfogadott dolog lesz. Jelenleg az építőiparban mindenki menedzser akar lenni, pedig az alján kellene kezdeni.Nem teljesen, a Mercedes például bejelentette, hogy négy évig nem épít, mert úgy gondolja, hogy az amerikai védővámok miatt Amerikában kell fejleszteniük. Természetesen vannak projektek, a BMW valószínűleg fog építeni, elindulhat Paks 2. Mondhatjuk, hogy jelenleg egy ipari forradalom zajlik, a 4.0, és teljesen más igényeket támaszt a piac, mint amit eddig megszoktunk. A nemzetközi vállalatoknak köszönhetően, ha van igény valamire, azt nagyon gyorsan meg lehet oldani, van egy gödi gyár, ott például az előregyártott vasbeton szerkezet gyártója magyar, de a szerkezet egyharmada Szlovákiából jön, malájok szerelik a légtechnikát, és vietnamiak az elektromosságot.Ez abszolút igaz. Az építőipar önmaga most nem egy csúcságazat, ahol túljelentkezés van. Alig lehet megtölteni a középiskolákat, nem beszélve a felsőoktatási intézményekről. Ugyanakkor hihetetlenül nagy szükség lenne rá, mert az építőipar is olyan gyors ütemben fejlődik, hogy egyre komplexebb, átfogóbb tudást igényel. Nem beszélve az új tervezési rendszerekről, amiket meg kellene honosítani. Alig van tervező, de ezeket elsajátítani többéves folyamat. Ha megnézem pl. Angliát, a nagy tervezőcégeket, amelyek valamire specializálódtak, azok koncepciót adnak, egy másik cég pedig kidolgozza nekik az összes technikai infrastruktúrát. Mi ettől még mindig nagyon messze vagyunk.Nem. A protekcionizmus mindig rontja a versenyképességet. Nyitott piacot kell engedni, és a természetes szelekciónak jó néhány cég áldozatul kell, hogy essen. Ha védjük a saját piacunkat, az tönkreteszi a versenyképességet, és csak akkor fog idejönni egy indiai vagy tajvani befektető, aki nemzetközi piacra szállít, ha gyorsan és jó minőségben kapja meg a termeléshez szükséges ingatlant. Mostanában egyébként kifejezetten sok külföldi építőipari vállalkozás jelent meg itthon, akikkel nagyon nehéz versenyezni ebben az európai kultúrában. Például egy török kivitelező cégben dolgozó kolléga felmegy a tetőre, és ha nem esik az eső, kis túlzással napokig le sem jön. Dolgozik éjjel-nappal.Ez megint egy másik kérdés.Nálunk nincs és nem is lehet feketepénz, már 20 éve sem tudtuk megengedni, olyan nagy volt a balesetveszély. Csak akkor lehet megtartani az embereket, ha normális fizetést és megbecsülést kapnak. A feketepénzzel az a legnagyobb probléma, hogy egy modern rabszolgatartás, és ami a legszomorúbb, hogy hihetetlen sokat árt a gazdaságnak és az egyénnek is, mert amit megkap feketén, az nem jut el a családig. Ez egy ördögi kör, mert pont annak a rétegnek ártunk a legtöbbet, akitől azt várnánk, hogy helytálljon, ez őt létbizonytalanságban tartja, és akkor más lesz a munkához való hozzáállása is.Igen, mert most van szükség a produktumra, a gyárakra. Az volt a probléma a válságban, hogy rengeteg olyan beruházás indult el, - különböző bérraktárak - amiket nem akartak átvenni miután elkészültek. Egy pörgő gazdaságban szükség van mindenre. A másik része, hogy nem lehet fenntartani egy céget, ha nincs megfelelő háttér, akire lehet támaszkodni a tervezésben és a kivitelezésben. Ezek nélkül nem megy. Mi egy fehérkesztyűs ágazatot képviselünk az építőiparon belül, mert amikor felmászunk a Puskás-stadion tetejére, ott nem zavar minket senki, és a 60 méteres fémlemezek lerögzítése úgy, hogy ne ázzon be a tető, egy sebészi munkának is megfelelhetne. Nem kell térdig állni a sárban, és betont lapátolni.Az árakat mindig a kereslet és kínálat határozza meg. Még mindig nem vagyunk a nyugat-európai bérszínvonalon, de a hatékonyságunk sincs ott. Ez nagyon fontos, mert amikor a bérekről van szó, senki nem nézi meg, hogy egy magyar vasbetonszerelő milyen hatékonysággal, technológiával szerel. Lehet, hogy egy német szerelő hatékonyabban dolgozik a havi bérre és minőségre lebontva, mint egy magyar. Ez egy következő lépcsőfok, ha majd lesz megfelelő érdeklődés dolgozói szinten az építőipar iránt, akkor automatikusan nőhet a színvonal. De nálunk most nem túlkínálat van, hanem az ellenkezője. A gond az, hogy a piacot most nagyon nehezen tudja kiszolgálni a magyar építőipar. Ezért sem kell csodálkozni azon, hogy egy-egy nagy nemzetközi építkezésen már nem csak magyarok vannak.Az építőipar egy újabb nagy specializálódáson fog keresztülmenni, ami jelenleg az autógyártásban megmozgat mindent - az IT szektor - ugyanígy jön az építőiparba is. A gyártás területén rengeteg kiaknázatlan innováció van, amit a legelszántabb és a legmagasabb technikai kvalifikációval rendelkező egyénektől várhatunk el értelemszerűen, viszont most velük rendelkezünk a legkevésbé.